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Неудача: мужчина провалился под лед на мотосанях

Tartu Postimees
Неудача: мужчина провалился под лед на мотосанях
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В воскресенье, около 10:30, в деревне Праага Пейпсияэрского уезда мужчина на мотосанях провалился под лед. Пострадавший, который тестировал новые сани, остался жив, но промок.

Со спасательной техникой выехать в болотистую местность не удалось, поэтому на помощь попавшему в беду пришел его друг.

Спасатели предупреждают, что при плюсовой погоде обстановка на льду стала опасной, поэтому выход на лед - это всегда риск потери жизни и своего имущества.

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