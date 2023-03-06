В воскресенье, около 10:30, в деревне Праага Пейпсияэрского уезда мужчина на мотосанях провалился под лед. Пострадавший, который тестировал новые сани, остался жив, но промок.
Неудача: мужчина провалился под лед на мотосанях
Неудача: мужчина провалился под лед на мотосанях
Со спасательной техникой выехать в болотистую местность не удалось, поэтому на помощь попавшему в беду пришел его друг.
Спасатели предупреждают, что при плюсовой погоде обстановка на льду стала опасной, поэтому выход на лед - это всегда риск потери жизни и своего имущества.