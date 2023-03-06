В сети появилось видео с предполагаемым расстрелом украинского пленного. Что известно на данный момент

Власти Украины комментируют кадры предполагаемого расстрела украинского военнопленного. Сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео, на котором человек перед гибелью успевает произнести «Слава Украине».

Эти кадры появились в телеграм-каналах днем 6 марта - далее будет описана сцена насилия.

На видео мужчина в военной форме, его лицо закрыто. Он стоит в лесу и курит. Голос за кадром говорит: «Снимай», и камера поднимается. Солдат говорит: «Слава Украине». После чего в него стреляют, он падает. Голос за кадром на русском языке произносит ругательства.

Где и когда сделана запись, неизвестно. Личность предполагаемого погибшего - тоже.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в твиттере: «Убийство пленного - это очередное военное преступление россиян. Это элемент целенаправленной политики террора, которую отбеливает кремлевская пропаганда мифами о »нацистах«. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее. Найдем всех».

Ермак не ссылался на видео и не указывал, что этот комментарий касается именно его.

«Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России», - написал уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что расстрел пленного - это нарушение Женевской конвенции.