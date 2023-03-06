ТОП-3 ⟩ Не отличишь от итальянской виллы! Смотрите, какие объявления о продаже домов сейчас самые популярные в Эстонии

1. Роскошный особняк в Виймси

Особняк в Виймси. Фото: KV.EE

На берегу моря, в 20 минутах езды от центра Таллинна продается замечательная вилла. В потрясающем реновированном особняке шесть спален; роскошная спа-зона с саунами, бассейном и джакузи; кинозал; большой гараж и даже два теннисных корта.

Особняк в Виймси. Фото: KV.EE

Приватный участок площадью 1,7 га находится в нескольких минутах ходьбы от моря, а интерьер дома продуман до мельчайших деталей.

С объявлением можно ознакомится здесь.

2. Дом в деревне Копли

Продается просторный дом с большими окнами в волости Раэ, деревне Копли. Здание еще строится, поэтому, чтобы стать счастливым обладателем этого дома, следует поторопиться.

Дом расположен в тихом районе, рядом находится все необходимое для жизни. В каждой комнате есть выход на террасу. В доме три спальни, две ванные комнаты, а перед домом есть три парковочных места.

Дом в деревне Копли. Фото: KV.EE

Ознакомьтесь с объявлением здесь.

3. Коттедж в деревне Роослепа

Дом в Роослепа. Фото: KV.EE

В волости Ляэне-Нигула продается прекрасный коттедж, строительство которого было завершено только в прошлом году. В доме два этажа: на первом расположены гостиная, кухня, санузел и сауна, а на втором три спальни и балкон. Коттедж окружен террасой с трех сторон.

Коттедж находится в 115 километрах от столицы. Море находится всего в 600 метрах от дома, курортный поселок Рооста - в четырех километрах, а порт Дирхам - в двух километрах.