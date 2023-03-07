Кая Каллас: «Ээсти 200» явно соответствует ожиданиям избирателей

С первого взгляда кажется, что реформистам проще всего было бы договориться с Центристской партией, потому что она потерпела столь серьезное поражение, да и опыт сотрудничества у них уже имеется, но, по словам Каллас, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, передает ERR .

«С одной стороны, старые игроки, которых мы уже знаем, с которыми мы уже были в одной коалиции, да и два проще, чем три. С другой стороны, очевидны ожидания избирателей. Партия "Ээсти 200", которая с нуля получила 14 мест, точно соответствует ожиданиям избирателей и является одним из победителей этих выборов. Это то, что мы должны учитывать», – сказала Каллас, добавив, что важно учитывать также содержание, а именно то, что партии могут сделать вместе.