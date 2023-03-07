ИНТЕРВЬЮ ⟩ Однополые браки, урезание госаппарата и изменения в реформе русских школ: Кристина Каллас из «Ээсти 200» о позициях партии

- Мы не говорим об увольнении, мы говорим о бюрократическом процессе. Есть очень много регуляций бюрократического процесса, которые надо аннулировать. Потому что это дополнительная работа для людей, которая абсолютно никому не нужна, и экономике ничего не дает. Например, Министерство культуры сделало анализ, почему бизнесы очень мало спонсируют культурные или спортивные мероприятия. Какое было принято решение? Надо принять на работу еще одного чиновника, который будет консультировать бизнесы, как спонсировать культурные общества. Это абсолютная бюрократия, такое рабочее место не нужно. Когда мы сделаем нулевой вариант бюджета, мы найдем в этом процессе очень много расходов, о которых мы даже не помним, что они там существуют. Начиная с 1992 года мы инвентаризацию бюджета корректно не проводили. Нужно заняться этой реформой. Это не значит, что завтра мы найдем 600 миллионов. Это как уборка дома, которую никто не хочет делать, потому что никто потом спасибо не скажет. И избиратель за это спасибо не скажет, потому что для него это невидимая вещь.