Партия «Ээсти 200» вслед за реформистами может называть себя победительницей парламентских выборов – они впервые попали в Рийгикогу и получили сразу 14 мандатов. Гарантировано ли их участие в новом правительстве? В каком направлении новая сила хочет повернуть страну, собираются ли они отстаивать идею легализации однополых браков и что думают о русскоязычном избирателе? В студии заместитель председателя партии Кристина Каллас. Ведущий – Сергей Метлев.
Спецстудия Rus.Postimees ⟩ «Ээсти 200» радикально изменит эстонскую политику? Объясняет Кристина Каллас
«Ээсти 200» радикально изменит эстонскую политику? Объясняет Кристина Каллас
Переговоры о создании новой правительственной коалиции еще не начались, но обозреватели сходятся во мнении, что столь выдающийся результат (13,3% голосов) практически гарантирует «Ээсти 200» место в новой коалиции.
Не боится ли «Ээсти 200» попасть под влияние более опытной Партии реформ, которая заслужила доверие почти трети избирателей? От каких идей новички не собираются отказывать ни при каких обстоятельствах?
Начало эфира в 9:00!
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