Спецстудия Rus.Postimees ⟩ «Ээсти 200» радикально изменит эстонскую политику? Объясняет Кристина Каллас

Партия «Ээсти 200» вслед за реформистами может называть себя победительницей парламентских выборов – они впервые попали в Рийгикогу и получили сразу 14 мандатов. Гарантировано ли их участие в новом правительстве? В каком направлении новая сила хочет повернуть страну, собираются ли они отстаивать идею легализации однополых браков и что думают о русскоязычном избирателе? В студии заместитель председателя партии Кристина Каллас. Ведущий – Сергей Метлев.