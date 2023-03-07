Исторический момент: видеоарбитр аннулировал первый гол Премиум-лиги

С этого сезона на матчах Премиум-лиги используетя система VAR, чтобы повысить точность судейских решений и посредством этого – качество игры. Впервые систему испытали в работе на матче между командами «Пайде» и «Нарва Транс».

В ходе матча Стен Якоб вывел «Пайде» вперед (3:1 на 88-й минуте), но VAR определил, что Кристофер Пихт, игрок «Пайде» находился в офсайде в атакующей фазе, и поэтому гол был отменен. На странице Премиум-лиги в Facebook сообщили, что с момента забитого гола до решения видеоарбитра прошла одна минута и 37 секунд.