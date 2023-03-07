Сезон Неймара закончен. Футболисту «ПСЖ» предстоит операция

Неймар повредил лодыжку в матче лиги против «Лилля» 19 февраля, и, хотя изначально надеялись, что он не будет отсутствовать очень долго, выяснилось, что ему все равно понадобится операция, сообщил его домашний клуб «Пари Сен-Жермен».