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Сезон Неймара закончен. Футболисту «ПСЖ» предстоит операция

rus.postimees.ee
Сезон Неймара закончен. Футболисту «ПСЖ» предстоит операция
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Неймара выносят с поля на носилках.
Неймара выносят с поля на носилках. Фото: Christophe Ena

Звезде бразильского футбола Неймару предстоит операция, а это значит, что его сезон окончен.

Неймар повредил лодыжку в матче лиги против «Лилля» 19 февраля, и, хотя изначально надеялись, что он не будет отсутствовать очень долго, выяснилось, что ему все равно понадобится операция, сообщил его домашний клуб «Пари Сен-Жермен».

Клуб заявил, что за последние годы правая лодыжка 31-летнего бразильца неоднократно травмировалась, поэтому операции не избежать. На восстановление потребуется до четырех месяцев.

Операция будет проведена через несколько дней в больнице в Дохе.

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