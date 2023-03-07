Звезде бразильского футбола Неймару предстоит операция, а это значит, что его сезон окончен.
Сезон Неймара закончен. Футболисту «ПСЖ» предстоит операция
Сезон Неймара закончен. Футболисту «ПСЖ» предстоит операция
Неймар повредил лодыжку в матче лиги против «Лилля» 19 февраля, и, хотя изначально надеялись, что он не будет отсутствовать очень долго, выяснилось, что ему все равно понадобится операция, сообщил его домашний клуб «Пари Сен-Жермен».
Клуб заявил, что за последние годы правая лодыжка 31-летнего бразильца неоднократно травмировалась, поэтому операции не избежать. На восстановление потребуется до четырех месяцев.
Операция будет проведена через несколько дней в больнице в Дохе.