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Политический эксперт: EKRE рискует попасть в ту же ловушку, что и Эдгар Сависаар после бронзовой ночи

Политический эксперт: EKRE рискует попасть в ту же ловушку, что и Эдгар Сависаар после бронзовой ночи
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Март и Мартин Хельме.
Март и Мартин Хельме. Фото: Eero Vabamägi

И хотя в отчете, подготовленном после прошлых парламентских выборов, электронное голосование было признано надежным, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) требует и в этот раз изучить его прозрачность. И это несмотря на обстоятельство, что сеяние сомнений среди сторонников EKRE могло ухудшить их собственные результаты на выборах.

Завершившееся в воскресенье вечером голосование лишило EKRE двух мест в парламенте, хотя до выборов была надежда улучшить результат предыдущих парламентских выборов. Руководитель партии Мартин Хельме сообщил, что они не признают результаты э-голосования и планируют оспорить их.

«По нашему мнению, э-выборы неправильные», – заявил он. По словам Хельме, с пересчетом бумажных голосов все понятно, но как считают электронные голоса, он никогда не видел.  

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