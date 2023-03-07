Политический эксперт: EKRE рискует попасть в ту же ловушку, что и Эдгар Сависаар после бронзовой ночи

И хотя в отчете, подготовленном после прошлых парламентских выборов, электронное голосование было признано надежным, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) требует и в этот раз изучить его прозрачность. И это несмотря на обстоятельство, что сеяние сомнений среди сторонников EKRE могло ухудшить их собственные результаты на выборах.