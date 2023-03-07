И хотя в отчете, подготовленном после прошлых парламентских выборов, электронное голосование было признано надежным, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) требует и в этот раз изучить его прозрачность. И это несмотря на обстоятельство, что сеяние сомнений среди сторонников EKRE могло ухудшить их собственные результаты на выборах.
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Политический эксперт: EKRE рискует попасть в ту же ловушку, что и Эдгар Сависаар после бронзовой ночи
Политический эксперт: EKRE рискует попасть в ту же ловушку, что и Эдгар Сависаар после бронзовой ночи
Завершившееся в воскресенье вечером голосование лишило EKRE двух мест в парламенте, хотя до выборов была надежда улучшить результат предыдущих парламентских выборов. Руководитель партии Мартин Хельме сообщил, что они не признают результаты э-голосования и планируют оспорить их.