СМИ: Криштиану Роналду отправил жертвам землетрясения в Турции и Сирии посылку с гуманитарной помощью

Землетрясение, которое произошло в феврале, унесло более 47 000 человеческих жизней и оставило пять миллионов человек без крыши над головой. Британский портал The Sun сообщает, что Роналду отправил в пострадавший регион самолет с помощью.

Как сообщается, он отправил пострадавшим продуктовые наборы, палатки, одеяла, подушки, кровати, детское питание, молоко и медикаменты.

Роналду не впервые совершает такие щедрые пожертвования. В начале эпидемии коронавируса и он пожертвовал больницам Португалии почти миллион евро. Кроме того, он поддерживает исследования в области лечения онкологических заболеваний.