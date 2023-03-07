Португальский футболист Криштиану Роналду занялся благотворительностью. Он отправил полный самолет необходимых вещей пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии.
СМИ: Криштиану Роналду отправил жертвам землетрясения в Турции и Сирии посылку с гуманитарной помощью
СМИ: Криштиану Роналду отправил жертвам землетрясения в Турции и Сирии посылку с гуманитарной помощью
Землетрясение, которое произошло в феврале, унесло более 47 000 человеческих жизней и оставило пять миллионов человек без крыши над головой. Британский портал The Sun сообщает, что Роналду отправил в пострадавший регион самолет с помощью.
Как сообщается, он отправил пострадавшим продуктовые наборы, палатки, одеяла, подушки, кровати, детское питание, молоко и медикаменты.
Роналду не впервые совершает такие щедрые пожертвования. В начале эпидемии коронавируса и он пожертвовал больницам Португалии почти миллион евро. Кроме того, он поддерживает исследования в области лечения онкологических заболеваний.
Роналду с этого года играет за саудовский клуб «Аль-Насср» и, предположительно, зарабатывает около 200 млн евро в год.
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