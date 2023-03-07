НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в пять раз больше военных, чем Украина

Россия теряет в пять раз больше в боях за Бахмут, чем Украина, сообщили минувшей ночью в НАТО. Представитель альянса уточнил, что соотношение пять к одному является оценкой, основанной на разведывательных данных.

«Чиновник [НАТО] говорил с CNN на условиях анонимности, потому что им не разрешено обсуждать эту информацию. Он также уточнил, что несмотря на благоприятное соотношение, Украина несет значительные потери, защищая город», - передает американское СМИ.

В январе немецкое издание Der Spiegel сообщало со ссылкой на разведку ФРГ, что украинская армия ежедневно теряет в боях за Бахмут трехзначное число солдат. Украинские военные ранее неоднократно заявляли, что Россия несет большие потери, пытаясь захватить этот небольшой город в 80 километрах от Донецка.

«Наши защитники нанесли противнику значительные потери, уничтожили большое количество техники, заставили вступить в бой лучшие штурмовые части Вагнера и снизили наступательный потенциал противника», - говорил в воскресенье после визита в Бахмут командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский.

Институт изучения войны на этом фоне прогнозировал возможный перехват инициативы ВСУ.

«Российские военные, вероятно, будут бороться за продолжение любых последующих наступательных операций в течение нескольких месяцев, что даст Украине шанс перехватить инициативу», - отмечали аналитики в понедельник.

Ранее поступала противоречивая информация о возможности отступления ВСУ из Бахмута. В начале марта главарь наемников Москвы из ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что Бахмут «практически окружен», призывая ВСУ покинуть город. После совещания с командующим ВСУ Валерием Залужным президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении вечером в понедельник заявил, что Бахмут «дает один из самых больших результатов за всю войну». Тяжелые бои за этот город продолжаются уже восемь месяцев.