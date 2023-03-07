Сорок женщин и одна девочка убиты в Украине в феврале. ООН обновила статистику гражданских жертв войны

Rus.Postimees ранее анализировал феномен привыкания к войне и этим цифрам со стороны тех, кто смотрит на этот ежедневный кошмар со стороны. Читайте наш материал в серии «Год войны» - «Путин – не Гитлер. Путин – это Путин». Как мы привыкаем к войне .

«Война должна прекратиться сейчас, - говорила в конце 2022 года в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел. - Мы собираем информацию, чтобы обеспечить правильную юридическую квалификацию этих нарушений. Мы надеемся, что наши цифры будут замечены и использованы лицами, принимающими политические и военные решения как в Украине, так и в Российской Федерации, и в других странах. Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам».