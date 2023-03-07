Кому переведут деньги? Департамент уточнил порядок выплаты семейных пособий в марте

Семейные пособия за период с 1 по 31 марта будут выплачены задним числом тем семьям, которые отвечают следующим критериям:

● Если семейные пособия им перестали выплачивать до наступления 2023 года, поскольку их ребенок в возрасте 16-18 лет более не учился или получил среднее образование. У таких семей снова возникло право на семейное пособие, а в определенных случаях и на пособие для многодетной семьи. Пособие выплачивается до достижения ребенком возраста 19 лет. Когда молодой человек, который учится в школе, достигает 19-летнего возраста, то пособие ему продолжают выплачивать до окончания текущего учебного года или до окончания школы.

● Семьи, у которых появилось право на постепенно снижающееся пособие для многодетной семьи в первые месяцы 2023 года. Пособие для многодетной семьи, где воспитывается трое детей, выплачивается в полном объеме до достижения старшим из детей возраста 19 лет. После этого ставка начинает постепенно снижаться.

Например, когда в семье станет два ребенка младше 19 лет, которым полагается детское пособие, пособие для многодетной семьи им будет выплачиваться в размере 2/3 от полной суммы (433,33 евро). Когда в семье останется один получающий детское пособие ребенок младше 19 лет, то пособие для многодетной семьи в этом случае составит 1/3 от полной суммы (216,67 евро).

По словам руководителя отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник, пособия задним числом будут перечислены не позднее 31 марта.

«Согласно новому закону, право на получение пособия снова возникло у почти трех тысяч семей. Просим эти семьи запастись некоторым терпением, поскольку выплаты будут производиться по частям и до 31 марта, - пояснила Кюмник. - Всем остальным, уже получающим пособия детям и семьям, пособия будут выплачены в обычный срок - 8 числа».

Департамент социального страхования советует всем получателям пособий убедиться, что представленные ими данные в системе самообслуживания iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee являются правильными.

Если вы полагаете, что у вас могло появиться право на пособие, но вам оно перечислено не было, необходимо обязательно связаться с Департаментом социального страхования.