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Отказавшийся от спокойной жизни Эрки Ноол неожиданно быстро получил за это вознаграждение

Ярмо Ягомяги
Отказавшийся от спокойной жизни Эрки Ноол неожиданно быстро получил за это вознаграждение
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Эрки Ноол (слева) подбадривает своего подопечного.
Эрки Ноол (слева) подбадривает своего подопечного. Фото: Tairo Lutter

Сиднейский олимпийский чемпион, многоборец Эрки Ноол за свою карьеру завоевал множество медалей титульных соревнований. Теперь он завоевал свою первую медаль в качестве тренера.

Осенью 52-летний спортсмен принял новый вызов. Сосредоточившийся на тренировках молодежи в собственной школе Ноол раньше лишь консультировал многоборцев, то есть не руководил в полном смысле слова спортсменами. С сентября у него начал черпать знания Ристо Лиллеметс.

«По меркам Эстонии у меня очень большая спортивная школа, очень серьезная тренерская нагрузка, - сказал Ноол. – И сотрудничество с Ристо нужно было очень тщательно продумать и обсудить. Нагрузка у тренера многоборца очень высока. Это не 60-метровка, где тренировки немного короче. До сих пор я был очень сосредоточен именно на своей спортивной школе. У взрослых я был лишь в роли консультанта и жизнь была немного удобнее».

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