Отказавшийся от спокойной жизни Эрки Ноол неожиданно быстро получил за это вознаграждение

Осенью 52-летний спортсмен принял новый вызов. Сосредоточившийся на тренировках молодежи в собственной школе Ноол раньше лишь консультировал многоборцев, то есть не руководил в полном смысле слова спортсменами. С сентября у него начал черпать знания Ристо Лиллеметс.

«По меркам Эстонии у меня очень большая спортивная школа, очень серьезная тренерская нагрузка, - сказал Ноол. – И сотрудничество с Ристо нужно было очень тщательно продумать и обсудить. Нагрузка у тренера многоборца очень высока. Это не 60-метровка, где тренировки немного короче. До сих пор я был очень сосредоточен именно на своей спортивной школе. У взрослых я был лишь в роли консультанта и жизнь была немного удобнее».