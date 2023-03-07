Сиднейский олимпийский чемпион, многоборец Эрки Ноол за свою карьеру завоевал множество медалей титульных соревнований. Теперь он завоевал свою первую медаль в качестве тренера.
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Отказавшийся от спокойной жизни Эрки Ноол неожиданно быстро получил за это вознаграждение
Отказавшийся от спокойной жизни Эрки Ноол неожиданно быстро получил за это вознаграждение
Осенью 52-летний спортсмен принял новый вызов. Сосредоточившийся на тренировках молодежи в собственной школе Ноол раньше лишь консультировал многоборцев, то есть не руководил в полном смысле слова спортсменами. С сентября у него начал черпать знания Ристо Лиллеметс.