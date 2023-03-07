Два в одном: в Эстонии стало больше магазинов, в которых можно получить паспорт

Со вчерашнего дня добавилась возможность заказать получение паспорта в магазинах Selver Кольде, Торупилли, Кадака, Какумяэ, Саку, Пеэтри, Маарду, Кейла и Виймси. Для получения паспорта в магазине Selver необходимо иметь при себе действующий документ. Если у человека нет действующего документа, выдача паспорта происходит только в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны.

Старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам пояснила, что, как и ожидалось, интерес людей к получению документа в расположенном недалеко от их дома магазине, высок.

«К настоящему времени в течение полутора месяцев существует возможность получения паспорта в пяти таллиннских магазинах Selver, а также в пярнуском Selver, и этой возможностью воспользовались многие люди, заказавшие паспорт. Разумеется, людям удобнее совместить получение нового документа с повседневными делами, а не ехать для этого специально в бюро обслуживания Департамента полиции и пограничной охраны, поэтому мы сотрудничаем с предприятиями Hansab и Selver, чтобы уже в ближайшее время еще больше расширить круг магазинов, выдающих паспорта», - сказала Абрам.