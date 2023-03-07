Фото и видео ⟩ Карты раскрыты: Каллас объявила, с кем реформисты сядут за стол переговоров

«Мы обсудили то, что осталось незавершенным вчера. Мы смогли обсудить вопросы, которые вчера остались без ответа. Кажется, у нас есть общие точки соприкосновения с "Ээсти 200" и социал-демократами», - заявила Кая Каллас на пресс-конференции.

Распределение мест в правительстве будет осуществляться в соответствии с результатами выборов. «На выборах мы получили 37 мест, и это воля избирателей. Воля избирателей также должна учитываться при распределении должностей», - заявила Каллас.

Каллас еще не получила согласие на переговоры от потенциальных партнеров по коалиции. Правление «Ээсти 200» соберется сегодня в три часа. Также должны обсудить предложение и соцдемы.

Но глава реформистов надеется, что сесть за стол переговоров удастся в ближайшее время. «Мое предложение - начать уже завтра. Если они скажут да, завтра мы могли бы начать с финансового обзора, а потом перейти к другим вопросам, - отметила Каллас, добавив, что не видит смысла терять время. - Кстати, самые долгие переговоры были у правительства, которое продержалось меньше всего. Так что это не показатель!»