Эксперт: сейчас самое время заключать долгосрочные договоры найма жилья

«Инвесторы, купившие с использованием значительной кредитной поддержки большой портфель квартир в центре Таллинна на последней фазе подъема рынка, также находятся под давлением. Если у них оказывается много простаивающих пустыми квартир, а проценты по кредитам и коммунальные платежи приходится вносить ежемесячно, может возрасти потребность в быстрой продаже. Однако мы в Uus Maa считаем, что в долгосрочной перспективе цены на аренду все равно будут расти, и если на данный момент арендная плата не полностью покрывает ежемесячные платежи по кредиту, то в долгосрочной перспективе ситуация нормализуется», - сказал Лаугус.

По словам Яануса Лаугуса, активность на рынке продаж восстанавливается и уверенность потребителей растет. «Мы уже пережили осень и зиму, при этом счета за отопление не были катастрофически большими. Люди начинают привыкать к новым процентным ставкам по кредиту. В январе на рынке недвижимости было затишье, но в феврале статистика показала явное увеличение количества просмотров объектов. Сейчас люди в основном смотрят и обдумывают предложения, но решений о покупке пока мало. Однако кажется, что, поскольку чувство уверенности у потребителей растет, можно считать, что дно рынка уже пройдено», - сказал Лаугус.