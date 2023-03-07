По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa Яануса Лаугуса, цены на аренду сейчас достигли дна, и можно ожидать, что в скором времени они начнут расти, поэтому долгосрочные договоры имеет смысл заключить сейчас.
Эксперт: сейчас самое время заключать долгосрочные договоры найма жилья
Средний уровень арендной платы в Таллинне и Харьюмаа за последние шесть месяцев, считает Лаугус, снизился примерно на двадцать процентов. «Сейчас количество предложений аренды квартир на порталах сокращается. Из-за роста процентных ставок по кредитам многие откладывают покупку и предпочитают арендовать жилье, что увеличивает спрос в этом сегменте. Мы в Uus Maa уверены, что цены на аренду больше не будут снижаться, а будут понемногу расти по мере роста спроса, особенно когда в начале лета студенты начнут подыскивать себе квартиры в городе. Поэтому сейчас благоприятное время для заключения договора аренды на более длительный срок», - прокомментировал Лаугус текущую рыночную ситуацию.
«Сейчас еще можно торговаться. В случае договора на более долгий срок владельцы могут немного снизить цену, особенно если история арендатора проверена, у него хорошая репутация и безупречная платежная дисциплина. Такого арендатора владельцы квартир хотят сохранить надолго, и высокая цена, которую они могли бы получать, перестает быть главным аргументом», - сказал Лаугус.
«В сегменте сравнительно дорогих квартир в центре города произошла определенная дифференциация. Одни адреса ценятся очень высоко, другие менее высоко. Неизменный интерес есть к аренде квартир, расположенных на так называемой золотой миле у моря. Особым спросом пользуются квартал Ротерманни и Ноблесснер, а также другие новостройки в центре города, где кипит жизнь. В то же время, по поводу квартир в чуть более старых домах в центре города можно немного поторговаться», - отметил Лаугус.
«Инвесторы, купившие с использованием значительной кредитной поддержки большой портфель квартир в центре Таллинна на последней фазе подъема рынка, также находятся под давлением. Если у них оказывается много простаивающих пустыми квартир, а проценты по кредитам и коммунальные платежи приходится вносить ежемесячно, может возрасти потребность в быстрой продаже. Однако мы в Uus Maa считаем, что в долгосрочной перспективе цены на аренду все равно будут расти, и если на данный момент арендная плата не полностью покрывает ежемесячные платежи по кредиту, то в долгосрочной перспективе ситуация нормализуется», - сказал Лаугус.
По словам Яануса Лаугуса, активность на рынке продаж восстанавливается и уверенность потребителей растет. «Мы уже пережили осень и зиму, при этом счета за отопление не были катастрофически большими. Люди начинают привыкать к новым процентным ставкам по кредиту. В январе на рынке недвижимости было затишье, но в феврале статистика показала явное увеличение количества просмотров объектов. Сейчас люди в основном смотрят и обдумывают предложения, но решений о покупке пока мало. Однако кажется, что, поскольку чувство уверенности у потребителей растет, можно считать, что дно рынка уже пройдено», - сказал Лаугус.
«На самом деле, сейчас подходящее время делать покупки для тех, у кого есть деньги и кто не зависит от роста процентных ставок по кредитам. По-прежнему есть возможность успешно вести переговоры при покупке как квартир на вторичном рынке, так и в новостройках. Причем особенно в новостройках, где официальные цены не упали, но, на самом деле, застройщики проявляют гибкость», — добавил Лаугус.