Президент Эстонии отказался провозглашать закон о советских памятниках

«Первая часть первой статьи принятого закона с правовой точки зрения неясна и, следовательно, противоречит части второй статьи 13 Конституции», - передала слова главы государства канцелярия президента.

В принятом Рийгикогу законе говорится: «Общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим или акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление».

«Согласно пояснительной записке, целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии, - указал Карис. - Это легитимная цель, но запрещенные объекты определены в законе выражением, которому нельзя придать однозначный смысл даже при обычных способах толкования. Из пояснительной записки видно, что запрещенными объектами являются в первую очередь те, которые связаны с деятельностью советской власти. Однако сам запрет формулируется гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона из-за неудачной формулировки должен делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду».