Президент Алар Карис не провозгласил принятые Рийгикогу 15 февраля поправки в Строительный кодекс, в Закон о применении строительного кодекса и в Закон о планировании, а также закон о внесении изменений в Закон о госимуществе, поскольку они противоречат Конституции.
Президент Эстонии отказался провозглашать закон о советских памятниках
«Первая часть первой статьи принятого закона с правовой точки зрения неясна и, следовательно, противоречит части второй статьи 13 Конституции», - передала слова главы государства канцелярия президента.
В принятом Рийгикогу законе говорится: «Общедоступная часть здания, а также публично выставленные памятники, скульптуры, мемориалы и другие подобные объекты не должны возбуждать ненависть, поддерживать или оправдывать оккупационный режим или акт агрессии, геноцид, преступление против человечности или военное преступление».
«Согласно пояснительной записке, целью закона является запрет и удаление из публичного пространства таких объектов, которые нарушают чувство справедливости общества или представляют угрозу безопасности Эстонии, - указал Карис. - Это легитимная цель, но запрещенные объекты определены в законе выражением, которому нельзя придать однозначный смысл даже при обычных способах толкования. Из пояснительной записки видно, что запрещенными объектами являются в первую очередь те, которые связаны с деятельностью советской власти. Однако сам запрет формулируется гораздо шире. В такой ситуации исполнитель закона из-за неудачной формулировки должен делать предположения о том, что на самом деле имелось в виду».
«Принцип правовой ясности требует, чтобы закон был достаточно ясным и понятным, чтобы каждый мог предвидеть действия государства и соответствующим образом корректировать свои действия, - сказал президент Карис. - Кроме того, нечетко сформулированный запрет побуждает во избежание рисков к сносу объектов или отказу от благоустройства объектов, удаление которых из публичного пространства не входит в цели законодателя» .