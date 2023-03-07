Вт, 7.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Камерунец, игравший на ЧМ-2022 с российским флагом на бутсах, пожаловался на дискриминацию

rus.postimees.ee
Камерунец, игравший на ЧМ-2022 с российским флагом на бутсах, пожаловался на дискриминацию
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Гаэль Ондуа считает, что его дискриминируют за то, что на его бутсах флаг России.
Гаэль Ондуа считает, что его дискриминируют за то, что на его бутсах флаг России. Фото: CARL RECINE

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа пожаловался, что в немецком «Ганновере» на него не рассчитывают после того, как он выступал за Камерун на ЧМ-2022 в бутсах с флагом России, пишет Xsport

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне», - пожаловался Ондуа.

А затем он указал на причины – по его мнению, он страдает за любовь к России.

«Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену. Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все».

Ондуа в нынешнем сезоне сыграл только в двух матчах. Игровую практику он потерял задолго до чемпионата мира.

Футболист родился в Камеруне, а с 9 лет жил в России и имеет два гражданства.

Ключевые слова
Наверх