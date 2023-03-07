Камерунец, игравший на ЧМ-2022 с российским флагом на бутсах, пожаловался на дискриминацию

«В клубе, контракт с которым у меня действует до конца сезона, на меня больше не рассчитывают. Несмотря на опыт игры на чемпионате мира. Несмотря на дисквалификацию опорного полузащитника. Несмотря на то, что в центр поля вынужденно двигают защитников. Несмотря на череду поражений в последних турах. Нет ни малейшего шанса, что я выйду на поле в этом сезоне», - пожаловался Ондуа.

А затем он указал на причины – по его мнению, он страдает за любовь к России.

«Думаю, причины вам понятны. Все видели, что случилось после чемпионата мира. Со мной – футболистом, который числится в клубе как российский гражданин. И который считает, что у человека всегда должна быть своя правда и своя позиция. И прямо сейчас я плачу за это цену. Если вы просто хотели узнать, куда я пропал, на этом все».

Ондуа в нынешнем сезоне сыграл только в двух матчах. Игровую практику он потерял задолго до чемпионата мира.