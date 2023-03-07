В Таллинне появились новые пентхаусы с ценой до 6000 евро за квадратный метр

Двухуровневые квартиры находятся на тринадцатом и четырнадцатом этажах во всех трех корпусах комплекса, среди них есть как небольшие пентхаусы, площадью чуть более 85 м2, так и более просторные варианты площадью до 150 м2.

Жилой комплекс Kalevi Panorama был сдан в эксплуатацию в июле 2020 года. В него входят три многоквартирных здания по адресу Выйстлузе, 6. В комплексе расположены двух-, трех-, четырех-, пятикомнатные квартиры. Во всех пентхаусах есть камины, в некоторых – установлена сауна.