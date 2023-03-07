В жилом комплексе Kalevi Panorama, расположенном в центре Таллинна завершены отделочные работы и получено разрешение на ввод в эксплуатацию двенадцати пентхаусов.
В Таллинне появились новые пентхаусы с ценой до 6000 евро за квадратный метр
Двухуровневые квартиры находятся на тринадцатом и четырнадцатом этажах во всех трех корпусах комплекса, среди них есть как небольшие пентхаусы, площадью чуть более 85 м2, так и более просторные варианты площадью до 150 м2.
Жилой комплекс Kalevi Panorama был сдан в эксплуатацию в июле 2020 года. В него входят три многоквартирных здания по адресу Выйстлузе, 6. В комплексе расположены двух-, трех-, четырех-, пятикомнатные квартиры. Во всех пентхаусах есть камины, в некоторых – установлена сауна.
Все квартиры оснащены энергосберегающими и удобными решениями «умного дома», которые позволяют владельцу контролировать коммунальные расходы и экономить ежемесячно деньги и время. В жилом комплексе имеется просторный подземный гараж, помещения для хранения, большая детская площадка. Приятный бонус для владельцев недвижимости – благоустроенная территория комплекса, которую украшает уникальная скульптура «Калев возвращается домой» эстонского скульптора Тауно Кангро.