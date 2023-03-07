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Стойческу: коалиция «Ээсти 200» с Партией реформ и соцдемами – лучшая из возможных комбинаций

Андрес Эйнманн
Стойческу: коалиция «Ээсти 200» с Партией реформ и соцдемами – лучшая из возможных комбинаций
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Председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар, заместитель председателя Кристина Каллас и член правления Калев Стойческу.
Председатель «Ээсти 200» Лаури Хуссар, заместитель председателя Кристина Каллас и член правления Калев Стойческу. Фото: Mihkel Maripuu

По словам члена правления «Ээсти 200» Калева Стойческу, партия еще до выборов заявляла, что наилучшей возможной комбинацией будет коалиция между «Ээсти 200», Партией реформ и соцдемами.

По словам Стойческу, ценности этих трех политических партий схожи, и при такой коалиции не нужно опасаться, что кому-то придется пойти на компромисс в отношении их принципов.

По словам Стойческу, точнее о позиции «Ээсти 200» можно будет говорить после заседания правления, которое начнется в три часа.

Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила сегодня, что предложила социал-демократам и «Ээсти 200» переговоры о коалиции.

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