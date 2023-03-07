По словам члена правления «Ээсти 200» Калева Стойческу, партия еще до выборов заявляла, что наилучшей возможной комбинацией будет коалиция между «Ээсти 200», Партией реформ и соцдемами.
Стойческу: коалиция «Ээсти 200» с Партией реформ и соцдемами – лучшая из возможных комбинаций
Стойческу: коалиция «Ээсти 200» с Партией реформ и соцдемами – лучшая из возможных комбинаций
По словам Стойческу, ценности этих трех политических партий схожи, и при такой коалиции не нужно опасаться, что кому-то придется пойти на компромисс в отношении их принципов.
По словам Стойческу, точнее о позиции «Ээсти 200» можно будет говорить после заседания правления, которое начнется в три часа.
Лидер Партии реформ Кая Каллас заявила сегодня, что предложила социал-демократам и «Ээсти 200» переговоры о коалиции.