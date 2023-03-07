Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер прогнозирует, что коалиция, которую создают Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200», не продержится четыре года.
Сеэдер: создающаяся коалиция не продержится четыре года
По словам Сеэдера, решение реформистов начать коалиционные переговоры с «Ээсти 200» и социал-демократами было ожидаемым. «Для меня это на 99,9% было ясно уже в ночь выборов, когда появились первоначальные результаты, – сказал Сеэдер BNS. – Это не стало сюрпризом. Также я не разочарован, поскольку был к этому готов».
По словам Сеэдера, в понедельник он два раза созванивался с председателем Партии реформ Каей Каллас. «Разговор скорее подтвердил, что родится такое решение. В ходе беседы во мне закрепилось это убеждение», – заявил он.
Партия «Отечество» была в двух разных коалициях и в оппозиции в течение последних четырех лет. «Жизнь переменчива. Если мы подумаем о следующих четырех годах, то сейчас у Партии реформ есть четыре или пять различных вариантов формирования коалиции. С большой долей вероятности формируемая сейчас коалиция не продержится четыре года. До сих пор не было ни одной коалиции, которая бы отработала от начала до конца», – отметил Сеэдер.
По его словам, в политике все быстро меняется и на изменения нужно реагировать соответствующим образом. «Возможности необходимо использовать, когда они появляются. Мы также попытались использовать свои возможности в оппозиции. Мы примем это к сведению и продолжим», – сказал Сеэдер.