Сеэдер: создающаяся коалиция не продержится четыре года

По словам Сеэдера, решение реформистов начать коалиционные переговоры с «Ээсти 200» и социал-демократами было ожидаемым. «Для меня это на 99,9% было ясно уже в ночь выборов, когда появились первоначальные результаты, – сказал Сеэдер BNS. – Это не стало сюрпризом. Также я не разочарован, поскольку был к этому готов».

По словам Сеэдера, в понедельник он два раза созванивался с председателем Партии реформ Каей Каллас. «Разговор скорее подтвердил, что родится такое решение. В ходе беседы во мне закрепилось это убеждение», – заявил он.

Партия «Отечество» была в двух разных коалициях и в оппозиции в течение последних четырех лет. «Жизнь переменчива. Если мы подумаем о следующих четырех годах, то сейчас у Партии реформ есть четыре или пять различных вариантов формирования коалиции. С большой долей вероятности формируемая сейчас коалиция не продержится четыре года. До сих пор не было ни одной коалиции, которая бы отработала от начала до конца», – отметил Сеэдер.