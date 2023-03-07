Сильнейшая пара эстонских керлингистов (Марие Калдвеэ и Харри Лилль) поднялась в мировом рейтинге смешанных пар на второе место. Они уступают лишь серебряным медалистам Олимпиады - швейцарцам Дженни Перре и Мартину Риосу.
Эстонские керлингисты поднялись на второе место в мировом рейтинге
Всего два месяца назад Калдвеэ и Лилль поднялись на самое высокое за их карьеру третье место, а теперь чемпионы Эстонии стали вторыми среди смешанных пар.
По словам Марие Калдвеэ, это прекрасный результат, но работа продолжается, потому что главная цель – чемпионат мира, который состоится в апреле.
«Мы довольны тем, что занимаем второе место в мировом рейтинге, хотя продолжаем работать, чтобы в апреле на чемпионате мира сыграть против лучших спортсменов», - сказала Калдвеэ.
Калдвеэ и Лилль заняли такую высокую позицию благодаря прошедшему в феврале в Таллинне этапу Кубка мира WCT Tallinn Masters Mixed Doubles, на котором в жесточайшей конкуренции пара заняла второе место. В финале они лишь немного уступили норвежцам Мартине Реннинг и Матиасу Бредену, которые сейчас в рейтинговой таблице занимают 15-ю строчку.
Первое место в рейтинге смешанных пар у швейцарцев Дженни Перре и Мартина Риоса (204,9 балла). У наших керлингистов сейчас 174,3 балла. На третьем месте канадцы Лаура Уолкер и Кирк Майерс (164 балла).
Успешно защитившие титул чемпионов Эстонии Калдвеэ и Лилль сейчас готовятся к чемпионату мира по керлингу среди смешанных пар, который пройдет в Южной Корее с 22 по 29 апреля. В нем примут участие спортсмены из 20 стран.