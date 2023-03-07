Эстонские керлингисты поднялись на второе место в мировом рейтинге

Всего два месяца назад Калдвеэ и Лилль поднялись на самое высокое за их карьеру третье место, а теперь чемпионы Эстонии стали вторыми среди смешанных пар.

По словам Марие Калдвеэ, это прекрасный результат, но работа продолжается, потому что главная цель – чемпионат мира, который состоится в апреле.

«Мы довольны тем, что занимаем второе место в мировом рейтинге, хотя продолжаем работать, чтобы в апреле на чемпионате мира сыграть против лучших спортсменов», - сказала Калдвеэ.

Калдвеэ и Лилль заняли такую высокую позицию благодаря прошедшему в феврале в Таллинне этапу Кубка мира WCT Tallinn Masters Mixed Doubles, на котором в жесточайшей конкуренции пара заняла второе место. В финале они лишь немного уступили норвежцам Мартине Реннинг и Матиасу Бредену, которые сейчас в рейтинговой таблице занимают 15-ю строчку.

Первое место в рейтинге смешанных пар у швейцарцев Дженни Перре и Мартина Риоса (204,9 балла). У наших керлингистов сейчас 174,3 балла. На третьем месте канадцы Лаура Уолкер и Кирк Майерс (164 балла).