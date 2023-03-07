Проверяйте свой банковский счет почаще: на жителей Эстонии прольется денежный дождь

На сегодняшний день было подано 602 753 декларации, на основании которых подлежит возврату почти 181,6 млн евро переплаченного подоходного налога. «Каждый рабочий день мы делаем несколько десятков тысяч денежных переводов. Всем, кому полагается возврат переплаченного подоходного налога, деньги поступят на банковский счет, указанный в декларации, не позднее 2 октября», – подтвердил представитель департамента.

По состоянию на 6 марта 3181 человек приняли решение пожертвовать переплаченный подоходный налог в размере 160 845 евро.

По данным ведомства, в этом году ожидается, что декларации подадут примерно 753 тысячи человек. В прошлом году МТА вернул 212 млн евро переплаченного подоходного налога. 106 млн евро жителям Эстонии пришлось доплатить.