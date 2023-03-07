Премьер-министр Кая Каллас заявила во вторник, что предложила социал-демократам и «Ээсти 200» начать переговоры о коалиции. Она сказала, что решение продолжить работу с соцдемами было связано не с тем, что сотрудничество с «Отечеством» не ладилось.
Для подписчиков
Видео ⟩ Коалиционный договор будет реформистским? Каллас ответила на острые вопросы о возможном союзе
Коалиционный договор будет реформистским? Каллас ответила на острые вопросы о возможном союзе
- По сути решение уже было принято вчера или что-то изменили телефонные звонки?
Ключевые слова