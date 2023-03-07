Видео ⟩ Коалиционный договор будет реформистским? Каллас ответила на острые вопросы о возможном союзе

- Внесли ясность в те вопросы, по которым у нас могут быть разногласия, можем ли мы договориться или нет. С разными партиями были разные вопросы, которые я, конечно, не буду решать через СМИ, но на основании этого мы приняли решение, что проще всего будет договориться с «Ээсти 200» и соцдемами.