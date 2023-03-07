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Видео ⟩ Коалиционный договор будет реформистским? Каллас ответила на острые вопросы о возможном союзе

Мейнхард Пулк
, журналист
Коалиционный договор будет реформистским? Каллас ответила на острые вопросы о возможном союзе
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Премьер-министр Кая Каллас заявила во вторник, что предложила социал-демократам и «Ээсти 200» начать переговоры о коалиции. Она сказала, что решение продолжить работу с соцдемами было связано не с тем, что сотрудничество с «Отечеством» не ладилось.

- По сути решение уже было принято вчера или что-то изменили телефонные звонки?

- Внесли ясность в те вопросы, по которым у нас могут быть разногласия, можем ли мы договориться или нет. С разными партиями были разные вопросы, которые я, конечно, не буду решать через СМИ, но на основании этого мы приняли решение, что проще всего будет договориться с «Ээсти 200» и соцдемами.

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