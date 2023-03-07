Мэр Нарвы Катри Райк прокомментировала Rus.Postimees итоги выборов. Она надеется, что новое эстонское правительство будет лучше слышать голоса жителей Нарвы и Ида-Вирумаа после «феномена Стальнухина и Koos».
«Чтобы не воспринимали как вымирающий регион». Катри Райк ждет от нового правительства Эстонии пересмотра отношения к Нарве
Катри Райк подчеркнула, что формально после прошедших выборов ситуация в горсобрании Нарвы не меняется: как был 31 депутат, так и остался.
«Действительно, несколько неожиданно получили большое количество голосов господин Стальнухин, движение Koos, хотя в прямом смысле на работу горсобрания это не влияет, – считает Райк. – С другой стороны, у нас сейчас нет председателя горсобрания. Его сняли. Известный местный политик Алексей Евграфов, скорее всего, станет членом Рийгикогу. И этот факт повлияет на коалиционные переговоры. Поживем - увидим».
Несмотря на философский подход к реальности, Катри Райк понимает: в небольших городах большую роль всегда играют личности людей и их связи, дружба. Однако в данный момент все еще трудно сказать, кто находится в коалиции, а кто – в оппозиции.
«Сейчас самое важное – развитие города. Мы видели на выборах в парламент, что у людей есть сомнения, переживания, боль, протестные голоса. Нужно, чтобы нас не воспринимали как сланцевый регион, который вымирает. Мы - город Эстонии, который достоин развития», - уверена Райк.
Мэр Нарвы также призвала будущее правительство Эстонии пересмотреть подход к Ида-Вирумаа и изучить опыт других стран ЕС по территориям, где проживают национальные меньшинства.
«В других странах ЕС, на тех территориях, где есть компактно-проживающие национальные меньшинства и где на создание социума влияла Вторая мировая война, всегда с ними работают, всегда туда выделяют деньги обратно из госбюджета, из налогов, чтобы обеспечить такие регионы работой, зарплатами, благополучием. Надеюсь, следующая коалиция это понимает», - сказала Райк корреспонденту Rus.Postimees 7 марта.
«Эффект Петерсона и Стальнухина» Райк связала с нашумевшим демонтажом танка Т-34 в августе 2022 года.
«Время лечит все раны, вылечит и рану от танка, – тем не менее, уверена Райк. – Важно, чтобы мы показывали нашим людям развитие города, будущее города. Чтобы выйти из ситуации, в которой мы сейчас находимся. Люди сказали свое слово. Люди проголосовали. Мы должны учитывать это и отсюда двигаться дальше. Найти между разными политическими силами Эстонии общий путь, как бы это ни было трудно».
Катри Райк уверена, что найти этот общий путь в интересах жителей Ида-Вирумаа можно.
«Разумеется, я в этом уверена. Если бы я не была в этом уверена, я бы с вами не говорила», - сказала в завершении диалога с корреспондентом Rus.Postimees Катри Райк, улыбнувшись.