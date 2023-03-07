«Чтобы не воспринимали как вымирающий регион». Катри Райк ждет от нового правительства Эстонии пересмотра отношения к Нарве

Катри Райк подчеркнула, что формально после прошедших выборов ситуация в горсобрании Нарвы не меняется: как был 31 депутат, так и остался.



«Действительно, несколько неожиданно получили большое количество голосов господин Стальнухин, движение Koos, хотя в прямом смысле на работу горсобрания это не влияет, – считает Райк. – С другой стороны, у нас сейчас нет председателя горсобрания. Его сняли. Известный местный политик Алексей Евграфов, скорее всего, станет членом Рийгикогу. И этот факт повлияет на коалиционные переговоры. Поживем - увидим».

Несмотря на философский подход к реальности, Катри Райк понимает: в небольших городах большую роль всегда играют личности людей и их связи, дружба. Однако в данный момент все еще трудно сказать, кто находится в коалиции, а кто – в оппозиции.

«Сейчас самое важное – развитие города. Мы видели на выборах в парламент, что у людей есть сомнения, переживания, боль, протестные голоса. Нужно, чтобы нас не воспринимали как сланцевый регион, который вымирает. Мы - город Эстонии, который достоин развития», - уверена Райк.

Мэр Нарвы Катри Райк в интервью Rus.Postimees выразила уверенность, что новое правительство Эстонии будет лучше слышать голоса жителей Северо-Востока страны после результатов выборов марта 2023 года. Фото: Денис Антонов, Rus.Postimees

Мэр Нарвы также призвала будущее правительство Эстонии пересмотреть подход к Ида-Вирумаа и изучить опыт других стран ЕС по территориям, где проживают национальные меньшинства.