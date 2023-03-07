Коллективное сокращение ⟩ Нарвский завод закрывается: работу потеряют более ста человек

По словам руководителя по коммуникации Кассы по безработице Анники Коппель, 3 марта компания Amphenol ConneXus OÜ проинформировала кассу о коллективном сокращение.

«Согласно первому оповещению, на нарвском заводе планируется сократить 130 рабочих мест. Завод работает на основе договоров, уменьшился объем заказов и поэтому будут сокращать», - рассказала Rus.Postimees Коппель.

Она отметила, что компания разрабатывает, производит и продает различные кабели и системы подключения к интернету. «Насколько известно Кассе по безработице, людей сократят не сразу, а в течение более длительного периода времени», - уточнила Коппель.

Представитель Кассы по безработице встретится с работниками предприятия во второй половине марта, чтобы рассказать им, какие у них есть варианты, например, как и в каком размере они могут получить компенсацию по сокращению, какие вакансии есть на данный момент и т. д.