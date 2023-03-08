Сегодня председатель Партии реформ Кая Каллас объявила, что партия начнет коалиционные переговоры с партией «Ээсти 200» и социал-демократами. Rus.Postimees сделал предварительный анализ возможного распределения портфелей в будущем правительстве.
АНАЛИЗ ⟩ Как распределятся портфели министров в правительстве реформистов, «Ээсти 200» и социал-демократов?
Мы анализировали только реальную способность каждой партии выдвинуть на министерскую должность компетентного человека из числа людей, прошедших в парламент от этой партии. Как известно, пожелания партий получить контроль над тем или иным министерством могут отличаться от возможности выдвинуть подходящую кандидатуру.
Мы уже видели случаи, когда пост министра получал либо не вполне подходящий для должности человек (например, бывший министр предпринимательства Керт Кинго), либо приглашенный партией со стороны специалист, который в этой партии не состоял (бывший министр внутренних дел Кристиан Яани).
Правила распределения мест изменятся
Раньше в коалиции «на троих» места распределялись между партиями поровну. Отныне будет другой порядок. По словам Каллас, распределение мест в правительстве будет осуществляться в соответствии с результатами выборов: «На выборах мы получили 37 мест, и это воля избирателей. Воля избирателей также должна учитываться при распределении должностей».
Эти слова действующего премьер-министра можно истолковать как применение пропорционального принципа при распределении портфелей в будущем правительстве.
Если делить должности строго следуя математике, то в будущем правительстве Партии реформ должно достаться девять портфелей, партии «Ээсти 200» - три портфеля и Социал-демократической партии (СДП) - два. Если же допустить, что Партия реформ проявит великодушие и добавит партнерам по одному портфелю сверху, то состав правительства может быть такой: семь министров от Партии реформ, четыре - от «Ээсти 200» и три от СДП. Кто мог бы эти портфели получить?
Самый маленький партнер - СДП
От Социал-демократической партии в Рийгикогу прошло девять человек. Евродепутат Марина Кальюранд не вернется из Европейского парламента, поэтому реальных претендентов на портфели восемь. СДП может достаться два или три портфеля.
Наиболее реальные претенденты на министерские портфели - руководитель Партии Лаури Ляэнеметс (действующий министр внутренних дел), Рийна Сиккут (действующий министр экономики и инфраструктуры) и Мадис Каллас (действующий министр охраны окружающей среды).
С одной стороны, логично было бы оставить всех трех министров на своих местах, что позволит не вносить сумятицу в работу министерств. С другой стороны, в ближайшие несколько лет Министерству экономики и коммуникаций предстоит интенсивно заниматься вопросами энергетики, координировать проекты, связанные с требованиями климатической политики. В этих условиях Сиккут - не самый сильный кандидат на пост министра.
Рийна Сиккут - экономист по образованию, работала в Министерстве финансов, занималась аналитикой, но ее специализация - вопросы здравоохранения. Она не раз подвергалась критике со стороны предпринимателей, в том числе участников энергетического рынка, за недостаточное, по их мнению, понимание процессов. Очевидно, на пост министра экономики имело бы смысл рассмотреть и другие кандидатуры.
Если при выборе министра исходили бы не из принципа партийного «старшинства», а из имеющегося трудового опыта, то от СДП могли бы претендовать на портфель министра социальной защиты Хельмен Кютт, а на портфель министра труда и здравоохранения - Евгений Осиновский. Евгений Осиновский занимал пост министра труда в 2015 - 2018 годах, он также показал третий в партии результат по количеству набранных голосов избирателей.
Ныне Осиновский занимает пост председателя Таллиннского горсобрания и мы пока не выяснили, готов ли он оставить свой пост в горсобрании. Однако, при двух-трех портфелях ему не придется, скорее всего, делать этот выбор.
Новичок на поле - «Ээсти 200»
Партии «Ээсти 200» может достаться три или четыре портфеля в зависимости от хода переговоров. Наиболее вероятными претендентами на портфели нам представляются Лаури Хуссар, Кристина Каллас и Калев Стойческу.
Кристина Каллас - наиболее логичный претендент на пост министра образования. Каллас - признанный эксперт в области образования и интеграции, была директором Нарвского колледжа Тартуского университета. В условиях предстоящей школьной реформы было бы хорошо получить министра, хорошо знающего и проблемы образования, и региональные проблемы Ида-Вирумаа, и к тому же двуязычного.
Калев Стойческу представляется нам хорошим кандидатом на пост министра иностранных дел. У него есть и дипломатический опыт, и экспертные знания о происходящих в мире событиях, поэтому ему не составило бы труда возглавить МИД. Учитвая влияние премьера Каи Каллас во внешней политике страны, уступить этот пост партнеру - не проблема для реформистов. К тому же, существует традиция, призванная сбалансировать распределение власти, - премьер-министр и министр иностранных дел должны принадлежать к разным коалиционным партиям.
Лаури Хуссар - руководитель партии, поэтому какой-то портфель, очевидно, ему достанется. Хуссар всю жизнь занимался журналистикой и коммуникациями, поэтому наиболее близкой ему сферой управления могла бы быть культура. Правда, практика показывает, что бывший журналист у нас может быть и министром юстиции, так что не исключено, что он возглавит Минюст или получит портфель министра предпринимательства.
Многое будет зависеть от того, будет ли партия «Ээсти 200» при ведении переговоров отдавать предпочтение самым опытным политикам или «свежей крови». Прошедшие в Рийгикогу от «Ээсти 200» Лийза Пакоста и Маргус Цахкна в политике более двадцати лет, оба начинали еще как члены Res Publica, а Цахкна был в свое время министром социальной защиты. По нашему мнению, их стоит оставить в Рийгикогу, поскольку шлейф старых партий «Ээсти 200» ни к чему. Свои голоса она получила все же за новизну.
Набравшая рекордное в партии количество голосов Йоханна-Мария Лехтме нам представляется пока недостаточно опытной, но если ее личный результат будет принят во внимание, то она тоже может стать кандидатом на пост министра, особенно если портфелей будет четыре. На какой портфель она могла бы претендовать - сложно сказать.
Партия реформ займет 60 процентов мест в коалиции
Из ныне действующих членов правительства от Партии реформ большинство, скорее всего, останутся на своих местах. Очевидно, что с личным результатом, превышающим тридцать тысяч голосов избирателей, Кая Каллас останется премьер-министром. Выглядит логичным и обоснованным, если на своих должностях останутся Ханно Певкур (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельской жизни) и Аннели Аккерманн (министр финансов). Каждый из них показал в своем избирательном округе хороший личный результат, что усиливает их позиции в партии при распределении портфелей.
После ухода из коалиции «Отечества» свободными остаются портфель министра предпринимательства и инфотехнологий, портфель министра государственного управления и министра юстиции. На пост министра юстиции могли бы претендовать Кристен Михал и Марис Лаури, так как оба эту должность уже занимали. Михал к тому же юрист по образованию и достаточно влиятельный член партии, чтобы претендовать на портфель.
Марис Лаури не юрист, а экономист, но она тоже должность министра юстиции уже занимала, поэтому в курсе специфики отрасли. С другой стороны, если бы при распределении портфелей исходили только из интересов страны, а не из политической логики, то Лаури - более сильный кандидат на пост министра экономики, чем Рийна Сиккут. Марис Лаури могла бы снова стать и министром финансов, но сегодня это министерство уже в руках Партии реформ и вряд ли министра станут менять.
Как показала практика, портфели министров предпринимательства и госуправления обычно распределяются без учета опыта и познаний претендента, а исключительно исходя из политических договоренностей и по остаточному принципу. Гадать, кому эти два портфеля достанутся - неблагодарное дело.
Надо отметить, что портфель министра образования и науки важен и для Партии реформ, которая активно увязывает переход на эстонский язык обучения со своим именем. До скандала с законностью закупки ковид-тестов для школ в июне прошлого года этот пост занимала реформистка Лийна Керсна, которая была вынуждена уйти в отставку. Тогда ее карьера висела на волоске, но прокуратура проверила факты и пришла к выводу, что Керсна закон не нарушила. В Партии реформ может усилиться мнение, что Министерство образования «Ээсти 200» отдавать нельзя.
Отметим, что точный прогноз сделать трудно, потому что в тройственных коалициях распределение власти может принимать сложные формы, а распределение портфелей связано не только с программами, притязаниями и сильными сторонами партий, но и с рядом политических договоренностей, которые лягут в основу коалиционного соглашения.
Список наиболее вероятных или удачных кандидатур на портфели министров:
Кая Каллас - премьер-министр
Ханно Певкур - министр обороны
Калев Стойческу - министр иностранных дел
Рийна Сиккут/Марис Лаури - министр экономики и коммуникаций
Лаури Ляэнеметс - министр внутренних дел
Аннели Аккерманн - министр финансов
Кристина Каллас/Лийна Керсна - министр образования
Мадис Каллас - министр охраны окружающей среды
Сигне Рийсало/Хельмен Кютт - министр социальной защиты
Кристен Михал - министр юстиции
Урмас Круузе - министр сельской жизни
Кармен Йоллер/Ирья Лутсар - министр труда и здравоохранения