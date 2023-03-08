АНАЛИЗ ⟩ Как распределятся портфели министров в правительстве реформистов, «Ээсти 200» и социал-демократов?

Многое будет зависеть от того, будет ли партия «Ээсти 200» при ведении переговоров отдавать предпочтение самым опытным политикам или «свежей крови». Прошедшие в Рийгикогу от «Ээсти 200» Лийза Пакоста и Маргус Цахкна в политике более двадцати лет, оба начинали еще как члены Res Publica, а Цахкна был в свое время министром социальной защиты. По нашему мнению, их стоит оставить в Рийгикогу, поскольку шлейф старых партий «Ээсти 200» ни к чему. Свои голоса она получила все же за новизну.

Набравшая рекордное в партии количество голосов Йоханна-Мария Лехтме нам представляется пока недостаточно опытной, но если ее личный результат будет принят во внимание, то она тоже может стать кандидатом на пост министра, особенно если портфелей будет четыре. На какой портфель она могла бы претендовать - сложно сказать.

Партия реформ займет 60 процентов мест в коалиции

Из ныне действующих членов правительства от Партии реформ большинство, скорее всего, останутся на своих местах. Очевидно, что с личным результатом, превышающим тридцать тысяч голосов избирателей, Кая Каллас останется премьер-министром. Выглядит логичным и обоснованным, если на своих должностях останутся Ханно Певкур (министр обороны), Урмас Круузе (министр сельской жизни) и Аннели Аккерманн (министр финансов). Каждый из них показал в своем избирательном округе хороший личный результат, что усиливает их позиции в партии при распределении портфелей.