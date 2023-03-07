Нападение на таксиста: прокуратура раскрыла детали конфликта пассажира и водителя

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алина Паадик сообщила Rus.Postimees, что у таксиста сначала возник словесный конфликт с находившимся в такси в качестве клиента подозреваемым, который утверждал, что у него нет денег для оплаты поездки.

«Таксист попросил клиента выйти из автомобиля и сам он тоже вышел. У автомобиля конфликт перерос в физический, и, согласно подозрению, клиент нанес таксисту несколько ударов по лицу, причинив тем самым как боль, так и видимые телесные повреждения», - рассказала Паадик.

По словам прокурора, 26-летний подозреваемый был задержан полицией и допрошен в связи с ненадлежащим физическим обращением, которое повлекло за собой причинение боли. То есть речь идет о части 1 статьи 121 Пенитенциарного кодекса.

Статья 121. Применение физического насилия (1) Причинение вреда здоровью другого человека, а также применение физического насилия, причиняющего боль, – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года. Источник: Пенитенциарный кодекс