Испорченные плакаты, повторное голосование и жалоба на председателя избиркома: список нарушений во время выборов был коротким

Капитан полиции Ли Каллас из отдела развития Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) подтвердила, что выборы в Эстонии были честными и прошли мирно.

«Во время выборов в полицию поступало несколько сообщений, часть из которых еще проверяется. Мы сотрудничаем с избирательной службой для проверки информации о любых возможных нарушениях», - сказала Каллас.