Несмотря на то, что в период выборов в полицию было сообщено о нескольких нарушениях, предыдущая неделя прошла без серьезных инцидентов. Например, случаев скупки голосов выявлено не было.
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Порча плакатов, повторное голосование и жалоба на председателя избиркома: список нарушений во время выборов был коротким
Порча плакатов, повторное голосование и жалоба на председателя избиркома: список нарушений во время выборов был коротким
Капитан полиции Ли Каллас из отдела развития Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) подтвердила, что выборы в Эстонии были честными и прошли мирно.