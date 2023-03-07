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Порча плакатов, повторное голосование и жалоба на председателя избиркома: список нарушений во время выборов был коротким

Александра Саарнийт
, журналист
Порча плакатов, повторное голосование и жалоба на председателя избиркома: список нарушений во время выборов был коротким
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Люди на избирательном участке.
Люди на избирательном участке. Фото: Eero Vabamägi

Несмотря на то, что в период выборов в полицию было сообщено о нескольких нарушениях, предыдущая неделя прошла без серьезных инцидентов. Например, случаев скупки голосов выявлено не было. 

Капитан полиции Ли Каллас из отдела развития Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) подтвердила, что выборы в Эстонии были честными и прошли мирно.

«Во время выборов в полицию поступало несколько сообщений, часть из которых еще проверяется. Мы сотрудничаем с избирательной службой для проверки информации о любых возможных нарушениях», - сказала Каллас.

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