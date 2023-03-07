У Swedbank сбой в системе: клиенты не могут совершать транзакции

Сегодня днем клиенты Swedbank начали жаловаться на невозможность входа в свои аккаунты в Swedbank и совершения банковских операций.

Руководитель отдела коммуникаций Swedbank Мартин Кырв подтвердил наличие проблемы. «На данный момент у некоторых клиентов действительно возникают проблемы со входом в интернет-банк и приложение. Мы знаем об ошибке и работаем над ее исправлением. Мы надеемся, что в ближайшее время исправим ошибку», - сказал Кырв.