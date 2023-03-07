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SEB оштрафовали за разглашение банковской тайны

rus.postimees.ee
SEB оштрафовали за разглашение банковской тайны
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Логотип банка SEB.
Логотип банка SEB. Фото: Liis Treimann

Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на 19 000 евро за разглашение банковской тайны третьим лицам.

Финансовая инспекция наказала AS SEB Pank штрафом, так как из-за технической ошибки, возникшей при обновлении программного обеспечения мобильного и интернет-банка, банковская тайна была разглашена третьим лицам без законных оснований, пишет dv.ee.

Это квалифицируется как правонарушение в соответствии с Законом о кредитных учреждениях. Максимальный штраф за подобное деяние составляет 32 000 евро. Банк может оспорить решение в установленном законом порядке.

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