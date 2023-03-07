Финансовая инспекция оштрафовала банк SEB на 19 000 евро за разглашение банковской тайны третьим лицам.
SEB оштрафовали за разглашение банковской тайны
SEB оштрафовали за разглашение банковской тайны
Финансовая инспекция наказала AS SEB Pank штрафом, так как из-за технической ошибки, возникшей при обновлении программного обеспечения мобильного и интернет-банка, банковская тайна была разглашена третьим лицам без законных оснований, пишет dv.ee.
Это квалифицируется как правонарушение в соответствии с Законом о кредитных учреждениях. Максимальный штраф за подобное деяние составляет 32 000 евро. Банк может оспорить решение в установленном законом порядке.
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