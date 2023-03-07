SEB оштрафовали за разглашение банковской тайны

Финансовая инспекция наказала AS SEB Pank штрафом, так как из-за технической ошибки, возникшей при обновлении программного обеспечения мобильного и интернет-банка, банковская тайна была разглашена третьим лицам без законных оснований, пишет dv.ee .

Это квалифицируется как правонарушение в соответствии с Законом о кредитных учреждениях. Максимальный штраф за подобное деяние составляет 32 000 евро. Банк может оспорить решение в установленном законом порядке.