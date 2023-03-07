Король лыж чемпионата мира из-за ошибки организатора лишился титула?

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице победу на 30-километровой дистанции одержала шведка Эбба Андерсон. Среди мужчин на дистанции 50 км победу отпраздновал норвежец Пал Голдберг.

Хотя золотую медаль чемпионата мира и титул никто у Голдберга не отберет, но после чемпионата мира разгорелся небольшой скандал, связанный с длиной марафонской дистанции. Хотя трасса в Планице была сложной и с большим количеством подъемов, норвежец сумел показать самое быстрое время за всю историю соревнований: 2.01,30.

Подозрения усилились тогда, когда спортсмены сравнили показания своих GPS-часов. Устройства Голдберга, англичанина Эндрю Масгрэва и француза Мориса Манифика показали, что спортсмены преодолели лишь около 45 километров.

После того, как эту информацию услышал шведский лыжник Йенс Бурман, который также прошел дистанцию, он также изумился.

«Черт возьми! У меня не было часов, но это очень-очень плохо, если мы действительно проехали на пять километров меньше. Такого не должно происходить», - сказал он.

Но он не смог сказать, повлиял бы еще один круг на итоги соревнований.

«Трудно сказать, об этом можно лишь догадываться», - сказал он.

Руководитель соревнований Урос Пониквар развеял все подозрения.

«Официальные замерщики трассы Международной лыжной федерации (FIS) отдельно проконтролировали длину дистанции и всю документацию можно найти на домашней страничке организации», - сказал он и отметил, что лыжники преодолели семь кругов протяженностью 7,15 км.

По его оценке, возможно, разница в расстоянии возникла из-за неточных замеров – GPS-датчик замерял усредненную, а не идеальную траекторию.