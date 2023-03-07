Вы не ждали нас, а мы... ⟩ Рекламная кампания кандидатов в Рийгикогу зашла слишком далеко

Выборы прошли, а осадочек от рекламной кампании остался. Читательница Rus.Postimees обратилась в редакцию с проблемой: за две недели до выборов ей в почтовый ящик и в личные сообщения в Messenger свою непрошенную рекламу присылали кандидаты от различных партий. Девушка говорит, что она не единственная, кто попал под подобную маркетинговую атаку, и что реклама приходит и на личные почтовые адреса, и даже на личные номера телефонов. Но законно ли это и откуда политики берут доступ к контактам граждан?