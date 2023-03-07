Выборы прошли, а осадочек от рекламной кампании остался. Читательница Rus.Postimees обратилась в редакцию с проблемой: за две недели до выборов ей в почтовый ящик и в личные сообщения в Messenger свою непрошенную рекламу присылали кандидаты от различных партий. Девушка говорит, что она не единственная, кто попал под подобную маркетинговую атаку, и что реклама приходит и на личные почтовые адреса, и даже на личные номера телефонов. Но законно ли это и откуда политики берут доступ к контактам граждан?
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Вы не ждали нас, а мы... ⟩ Рекламная кампания кандидатов в Рийгикогу зашла слишком далеко
Рекламная кампания кандидатов в Рийгикогу зашла слишком далеко
Ольга (настоящее имя редакции известно) рассказала, что за две недели до выборов ее почтовый ящик буквально атаковали рекламой кандидаты от EKRE. При этом она утверждает, что никогда не подписывалась ни на какую политическую рассылку.