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Вы не ждали нас, а мы... ⟩ Рекламная кампания кандидатов в Рийгикогу зашла слишком далеко

Анастасия Усова
, репортер
Рекламная кампания кандидатов в Рийгикогу зашла слишком далеко
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Реклама партий в сети Facebook.
Реклама партий в сети Facebook. Фото: Mihkel Maripuu

Выборы прошли, а осадочек от рекламной кампании остался. Читательница Rus.Postimees обратилась в редакцию с проблемой: за две недели до выборов ей в почтовый ящик и в личные сообщения в Messenger свою непрошенную рекламу присылали кандидаты от различных партий. Девушка говорит, что она не единственная, кто попал под подобную маркетинговую атаку, и что реклама приходит и на личные почтовые адреса, и даже на личные номера телефонов. Но законно ли это и откуда политики берут доступ к контактам граждан?

Ольга (настоящее имя редакции известно) рассказала, что за две недели до выборов ее почтовый ящик буквально атаковали рекламой кандидаты от EKRE. При этом она утверждает, что никогда не подписывалась ни на какую политическую рассылку.

«В связи с выборами и атакой кандидатов от разных партий по всем фронтам возник такой вопрос: законно ли, с точки зрения защиты личных данных, бросать листовки в почтовые ящики? Писать на личную электронную почту? В личные сообщения в социальных сетях? Звонить по телефону? Отправлять СМС? Бывает, что и посреди ночи пишут. Это вторжение в частную жизнь, которое может порядком докучать, - пишет Ольга. - Меня терроризируют в почтовом ящике EKRE. Единственная моя подписка на рассылку- это Lidl, а на EKRE я не подписывалась».

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