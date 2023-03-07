В интервью Postimees председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс заявил, что их партия войдет в правительство, чтобы страна не слишком сильно наклонялась вправо.
Для подписчиков
Председатель соцдемов о коалиции: не может быть так, чтобы один снимал сливки, а другие жили его милостью
Председатель соцдемов о коалиции: не может быть так, чтобы один снимал сливки, а другие жили его милостью
- Премьер-министр Кая Каллас объявила сегодня о начале коалиционных переговоров с вашей партией и «Ээсти 200». Что вы думали перед сегодняшней пресс-конференцией? Вы не боялись, что вместо вас предложение поступит «Отечеству»?
Ключевые слова