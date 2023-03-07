Руководить эстонской волейбольной сборной будет Алар Рикберг

41-летний Рикберг уже 18 лет работает с мужской сборной на различных должностях. Он примет эстафету у итальянца Фабио Сола, которому пришлось отказаться от тренерской работы в команде в начале этого года.

У Рикберга впереди насыщенное лето, в первую очередь надо устроить контрольные матчи, уточнить кандидатов в сборную, затем провести игры в Золотой лиге Европы, а в конце лета команду ожидает финальный турнир чемпионата Европы, который пройдет в Италии.

«Безусловно, это самая важная должность из тех, на которых я был до сих пор. С одной стороны, тренировать сборную Эстонии, - большая честь, но и ответственность велика. Разница с должностью главного тренера в клубном волейболе ощутима - клубов много, а сборная одна. Впереди очень насыщенное лето, кульминацией которого станет финал чемпионата Европы. Я уже 18 лет сотрудничаю со сборной, 19-й год вряд ли преподнесет какие-то большие сюрпризы, но должность все же новая», — прокомментировал Рикберг предстоящий вызов.