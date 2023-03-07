Голосовавшая на дороге девушка села в машину к нескольким мужчинам и пропала без вести

В субботу, 22 июля 2000 года, 20-летняя студентка Хейди Хомутов в Мустамяэ в комнате общежития Таллиннского технологического университета упаковала свои вещи в большую дорожную сумку, отбросила с лица прядь темных волос и проверила, не забыла ли она взять что-то важное.