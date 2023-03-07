Конечно, тяжело узнавать, что пропавший без вести близкий человек найден мертвым, окончательно пропадает надежда, что он вернется домой. Но неведение - еще хуже.
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Голосовавшая на дороге девушка села в машину к нескольким мужчинам и пропала без вести
Голосовавшая на дороге девушка села в машину к нескольким мужчинам и пропала без вести
В субботу, 22 июля 2000 года, 20-летняя студентка Хейди Хомутов в Мустамяэ в комнате общежития Таллиннского технологического университета упаковала свои вещи в большую дорожную сумку, отбросила с лица прядь темных волос и проверила, не забыла ли она взять что-то важное.