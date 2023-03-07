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Голосовавшая на дороге девушка села в машину к нескольким мужчинам и пропала без вести

rus.postimees.ee Järva Teataja
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Голосовавшая на дороге девушка села в машину к нескольким мужчинам и пропала без вести
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Дорожные условия в Ярвамаа. Фото иллюстративное.
Дорожные условия в Ярвамаа. Фото иллюстративное. Фото: Lugeja foto

Конечно, тяжело узнавать, что пропавший без вести близкий человек найден мертвым, окончательно пропадает надежда, что он вернется домой. Но неведение - еще хуже.

В субботу, 22 июля 2000 года, 20-летняя студентка Хейди Хомутов в Мустамяэ в комнате общежития Таллиннского технологического университета упаковала свои вещи в большую дорожную сумку, отбросила с лица прядь темных волос и проверила, не забыла ли она взять что-то важное.

Сначала уроженка Сааремаа решила, что поедет в Пайде на 72-летие бабушки на автобусе, но потом захотела поймать машину.

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