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УЕФА вернет деньги почти 20 000 болельщикам «Ливерпуля»

rus.postimees.ee
УЕФА вернет деньги почти 20 000 болельщикам «Ливерпуля»
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Болельщики на матче "Ливерпуль" - "Реал".
Болельщики на матче "Ливерпуль" - "Реал". Фото: PETER POWELL

УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала Лиги чемпионов, пишет Sport.ua

Компенсация полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион. Начало встречи в Париже задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.

Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.

Daily Mail сообщает, что всего УЕФА заплатит около 3,5 млн. фунтов компенсации.

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