УЕФА вернет деньги почти 20 000 болельщикам «Ливерпуля»

Компенсация полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион. Начало встречи в Париже задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.

Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.