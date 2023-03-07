УЕФА выплатит компенсацию 19 618 болельщикам «Ливерпуля» по итогам финала Лиги чемпионов, пишет Sport.ua.
УЕФА вернет деньги почти 20 000 болельщикам «Ливерпуля»
УЕФА вернет деньги почти 20 000 болельщикам «Ливерпуля»
Компенсация полагается тем, кто не смог пройти на «Стад де Франс» до 21:00 по местному времени или вообще не смог попасть на стадион. Начало встречи в Париже задержалось на 36 минут из-за организационных проблем.
Право на компенсацию есть также у фанатов «Реала» и у нейтральных болельщиков, у которых возникли проблемы со входом на стадион.
Daily Mail сообщает, что всего УЕФА заплатит около 3,5 млн. фунтов компенсации.
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