РАЙНЕР САКС ⟩ Помимо здоровья Кадырова, еще одно событие указывает на серьезные проблемы в Чечне

В последние дни Украина пыталась убедить, в частности, агрессора, но также и свою общественность, что причин для паники по поводу Бахмута нет. Если в феврале пытались заверить, что войска из Бахмута не будут выведены, то на прошлой неделе при помощи коммуникации пытались создать фон для возможного отступления из города. В течение последних суток вновь предпринимались попытки распространить информацию, что опасность окружения в Бахмуте не так велика и что бои в городе планируется продолжить.

Четкий сигнал для России

Это говорит о некоторых разногласиях в украинском руководстве относительно целесообразности дальнейшей обороны города, сообщает немецкое издание Bild. Видимо, из-за этой утечки президент Украины Владимир Зеленский вчера провел совещание с военными, и было объявлено о намерении продолжать оборону города.

С одной стороны, это должен быть четкий сигнал России о том, что они должны продолжать концентрировать свои силы в направлении города, и что сделанные в СМИ заявления или угрозы об осаде города не имеют никакого эффекта. С другой стороны, есть необходимость убедить свои войска в том, что защита города по-прежнему является целью, которой стоит добиваться. Сами споры по своей сути не плохи, если они, в конце концов, позволяют прийти к соглашению.