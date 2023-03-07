РАЙНЕР САКС ⟩ Помимо здоровья Кадырова, еще одно событие указывает на серьезные проблемы в Чечне

В районе Донецка российские войска продолжают предпринимать совершенно безнадежные попытки наступления. Были предприняты попытки проверить на прочность оборону Украины меньшими пехотными частями у Угледара, но, кроме потерь, ничего не было достигнуто.
На южном фронте идет артиллерийская дуэль, где успех на протяжении последней недели был на стороне Украины. Украинские источники настойчиво утверждают, что российская армия концентрирует силы в одном пункте на южном фронте, чтобы предпринять попытку наступления на север. Речь идет о тактической группе численностью около 11 батальонов. В последние дни по меньшей мере один крупный конвой российской армии направлялся на запад от Мариуполя. Трудно поверить, что Россия действительно может начать еще одно наступление в регионе, особенно, когда дороги в нынешнем состоянии. Самое большее, смогут захватить несколько деревень на линии фронта.
Потери России
Потери России вчера снова составили более 1000 человек убитыми в день, плюс один истребитель, девять танков и другая бронетехника. Бросается в глаза то, что вчера российская армия потеряла 23 артиллерийские системы.
Учитывая активность боев в разных регионах, эти большие потери в основном приходятся на Бахмут и Донецк. Если тенденция потерь последних пяти дней сохранится, возможности для контратак откроются для Украины гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.
Чечня
Очень интересное развитие событий происходит в Чечне. Вчера в западных СМИ распространились крупицы информации о внезапном ухудшении здоровья президента Чечни Рамзана Кадырова. Говорят, это может быть отравление. Относясь к новостям о здоровье в СМИ с некоторым скептицизмом, все же есть еще, на что обратить внимание.
А именно, на новость о том, что 17-летний сын Кадырова женился. Кроме того, в российских СМИ появилась фотография Владимира Путина с новоиспеченным женихом. Эти эпизоды могут косвенно свидетельствовать о более серьезных проблемах в Чечне. В то же время, на общий ход событий в Украине это существенно не повлияет.