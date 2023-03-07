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РАЙНЕР САКС ⟩ Помимо здоровья Кадырова, еще одно событие указывает на серьезные проблемы в Чечне

, эксперт по безопасности
Помимо здоровья Кадырова, еще одно событие указывает на серьезные проблемы в Чечне
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Украинские дети играют вокруг подбитого танка. Фото сделано в селе Дмитровка под Киевом 6 марта 2023 года.
Украинские дети играют вокруг подбитого танка. Фото сделано в селе Дмитровка под Киевом 6 марта 2023 года. Фото: Sergei Supinsky / AFP
  • Украина начала организовывать контратаки в Бахмуте
  • В районе Донецка войска РФ продолжают предпринимать совершенно безнадежные попытки наступления
  • Бросается в глаза то, что вчера российская армия потеряла 23 артиллерийские системы

Если потери российских войск, равные тем, что произошли в последние пять дней, продолжатся, возможности для контратак для Украины откроются гораздо быстрее, считает эксперт по безопасности Райнер Сакс.

В последние дни Украина пыталась убедить, в частности, агрессора, но также и свою общественность, что причин для паники по поводу Бахмута нет. Если в феврале пытались заверить, что войска из Бахмута не будут выведены, то на прошлой неделе при помощи коммуникации пытались создать фон для возможного отступления из города. В течение последних суток вновь предпринимались попытки распространить информацию, что опасность окружения в Бахмуте не так велика и что бои в городе планируется продолжить.

Четкий сигнал для России

Это говорит о некоторых разногласиях в украинском руководстве относительно целесообразности дальнейшей обороны города, сообщает немецкое издание Bild. Видимо, из-за этой утечки президент Украины Владимир Зеленский вчера провел совещание с военными, и было объявлено о намерении продолжать оборону города.

С одной стороны, это должен быть четкий сигнал России о том, что они должны продолжать концентрировать свои силы в направлении города, и что сделанные в СМИ заявления или угрозы об осаде города не имеют никакого эффекта. С другой стороны, есть необходимость убедить свои войска в том, что защита города по-прежнему является целью, которой стоит добиваться. Сами споры по своей сути не плохи, если они, в конце концов, позволяют прийти к соглашению.

При этом российские СМИ утверждают, что их министр обороны третий день инспектирует войска в южной части Донбасского фронта. Вчера он якобы был еще и в Мариуполе, хотя особо убедительных доказательств этому не представлено. Одна из целей визита министра обороны России – получить представление о причинах поражения россиян и масштабах потерь. С другой стороны, Украину пытаются убедить, что наступление под Угледаром, т.е. на юге, будет продолжаться. С помощью этого пытаются отвлечь внимание Украины от других направлений.

В то же время, необычно для этой войны, чтобы министр обороны России так долго оставался в прифронтовой зоне.

Российские атаки в последние дни нигде не принесли особого продвижения. В последние две ночи русские вдобавок запускали и иранские беспилотники, но серьезных попаданий не было. За атаками дронов также не последовали ракетные удары, что объясняется крайней ограниченностью запасов ракет.

Ситуация на фронтах

В направлении Сватова и Кременной наступление русской армии продолжалось только в районе села Белогоровка. В других местах атаки прекратились почти на неделю, и продолжается артиллерийский огонь. Погода, конечно, не благоприятствует атакам с применением тяжелой техники, потому что наступает время распутицы. Есть информация, что оттуда под Бахмут переброшены какие-то войска. Буквально несколько недель назад там безуспешно пытались атаковать очень значительные части российской армии. Не исключено, что сейчас их наступательный потенциал начинает иссякать.

В городе Бахмут оборонительные бои ведут в основном украинские спецподразделения, бронетанковые и пехотинские части переведены из города. В ближайшие дни украинские войска должны уйти из восточной части города и сосредоточиться на защите центральной и западной частей города. Вокруг города русские войска так и не смогли замкнуть окружение.

Украина начала организовывать контратаки. Южнее города им удалось немного оттеснить российкие войска, в дуге севернее города четких сведений об успешности контратак нет. Если украинцы действительно хотят удержать Бахмут, им придется в какой-то степени выдавить русских к югу и северу от города.

В районе Донецка российские войска продолжают предпринимать совершенно безнадежные попытки наступления. Были предприняты попытки проверить на прочность оборону Украины меньшими пехотными частями у Угледара, но, кроме потерь, ничего не было достигнуто.

На южном фронте идет артиллерийская дуэль, где успех на протяжении последней недели был на стороне Украины. Украинские источники настойчиво утверждают, что российская армия концентрирует силы в одном пункте на южном фронте, чтобы предпринять попытку наступления на север. Речь идет о тактической группе численностью около 11 батальонов. В последние дни по меньшей мере один крупный конвой российской армии направлялся на запад от Мариуполя. Трудно поверить, что Россия действительно может начать еще одно наступление в регионе, особенно, когда дороги в нынешнем состоянии. Самое большее, смогут захватить несколько деревень на линии фронта.

Потери России

Потери России вчера снова составили более 1000 человек убитыми в день, плюс один истребитель, девять танков и другая бронетехника. Бросается в глаза то, что вчера российская армия потеряла 23 артиллерийские системы.

Учитывая активность боев в разных регионах, эти большие потери в основном приходятся на Бахмут и Донецк. Если тенденция потерь последних пяти дней сохранится, возможности для контратак откроются для Украины гораздо быстрее, чем предполагалось ранее.

Чечня

Очень интересное развитие событий происходит в Чечне. Вчера в западных СМИ распространились крупицы информации о внезапном ухудшении здоровья президента Чечни Рамзана Кадырова. Говорят, это может быть отравление. Относясь к новостям о здоровье в СМИ с некоторым скептицизмом, все же есть еще, на что обратить внимание.

А именно, на новость о том, что 17-летний сын Кадырова женился. Кроме того, в российских СМИ появилась фотография Владимира Путина с новоиспеченным женихом. Эти эпизоды могут косвенно свидетельствовать о более серьезных проблемах в Чечне. В то же время, на общий ход событий в Украине это существенно не повлияет.

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