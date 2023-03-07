Ратас: уже в воскресенье было понятно, какая будет коалиция

«У нас также были некоторые темы, которые мы хотели обсудить с Каей Каллас, и мы это сделали. Были вопроса, по которым мы пришли к общей позиции, и были те, по которым не сошлись», - рассказал Ратас о телефонном разговоре.

Ратас не согласился обнародовать тезисы их разговора. Однако он отметил, что есть вопросы, в которых центристы и реформисты видят вещи по-разному. По его словам, еще в воскресенье вечером было известно, что Партия реформ хочет сформировать правительство с «Ээсти 200» и социал-демократами. «Политический опыт и предчувствие», - ответил Ратас на вопрос, что позволило сделать такие выводы.

Насколько велика, по мнению Ратаса, вероятность того, что коалиция продержится все четыре года? «Очень многое зависит от того, о чем договорятся в коалиционном соглашении и согласно ли эстонское общество с принципами будущей коалиции. Очень важен и экономический спад, который придет на рынок труда через 4-6 месяцев. Что будет делать правительственный сектор и коалиция, чтобы как можно сильнее противостоять ему, чтобы не прибавилось большое количество безработных и предприятия не становились банкротами», - сказал Ратас. Он также отметил здравоохранение, очереди на лечение, повышение пенсий, помощь органам местного самоуправления и безопасность.