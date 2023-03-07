Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло второго марта в Таллинне. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пешеход.
В Таллинне в ДТП пострадал ребенок: полиция ищет очевидцев
В Таллинне в ДТП пострадал ребенок: полиция ищет очевидцев
В четверг утром, 2 марта, в промежутке между 10.10 и 10.20 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний мальчик, которого водитель черного BMW сам доставил в больницу.
Личности участников ДТП полиции известны, но необходимо выяснить точные обстоятельства происшествия. Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, дать о себе знать по адресу электронной почты aire.askileiskiri@politsei.ee или по телефону 612 5693.