В Таллинне в ДТП пострадал ребенок: полиция ищет очевидцев

В четверг утром, 2 марта, в промежутке между 10.10 и 10.20 в Таллинне на перекрестке Тартуского шоссе и улицы Крейцвальди произошло ДТП, в результате которого пострадал 13-летний мальчик, которого водитель черного BMW сам доставил в больницу.