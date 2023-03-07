Яанус Карилайд: соцдемов взяли заполнить прореху в новой коалиции

Карилайд сказал в интервью BNS, что Центристская партия не разочарована тем, что Партия реформ не пригласила их на коалиционные переговоры.

«Разочарования нет, люди высказались. Взаимное притяжение Партии реформ и "Ээсти 200" уже давно было заметно, а соцдемов зовут, чтобы заткнуть прореху. Сила власти Партии реформ велика, поскольку неделю назад лидер "Ээсти 200" сказал, что они воплотят в жизнь все мечты партии премьер-министра, так что у одной партии на самом деле 51 мандат в Рийгикогу», - сказал Карилайд.

Он пообещал, что Центристская партия устроит политическую бурю в оппозиции, если новое правительство не займется достаточно серьезно экономическим кризисом, насущными вопросами населения и проблемами тех, кто живет за пределами «золотого круга».

«Возможно, в ближайшее время мы услышим суровую правду о том, какую брешь в государственном бюджете создала уходящая правительственная коалиция. Результат безответственной деятельности не должен отражаться в повышении налогов», - подчеркнул Карилайд.

Партия реформ объявила во вторник, что предложит начать коалиционные переговоры партии «Ээсти 200» и Социал-демократической партии.