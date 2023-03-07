Избранная в Рийгикогу евродепутат и член Центристской партии Яна Тоом продолжит работу в Европейском парламенте.
Яна Тоом отказалась от места в Рийгикогу
Яна Тоом отказалась от места в Рийгикогу
Яна Тоом ранее сказала в интервью BNS, что если Центристская партия останется в оппозиции, то она продолжит работать депутатом Европарламента в Брюсселе. «Если Центристская партия пройдет в коалицию, я рассмотрю и другие варианты», - сообщила Тоом.
Поскольку Партия реформ объявила во вторник, что предложит начать коалиционные переговоры партии Eesti 200 и Социал-демократической партии, Яна Тоом останется депутатом Европарламента в Брюсселе. Ее заместителем в Рийгикогу является Алексей Евграфов.
И Яна Тоом, и Алексей Евграфов баллотировались в Рийгикогу по списку Центристской партии в Ида-Вирумаа, где Тоом набрала 3457 голосов, а Евграфов - 1405 голосов.
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