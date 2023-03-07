Яна Тоом отказалась от места в Рийгикогу

Яна Тоом ранее сказала в интервью BNS, что если Центристская партия останется в оппозиции, то она продолжит работать депутатом Европарламента в Брюсселе. «Если Центристская партия пройдет в коалицию, я рассмотрю и другие варианты», - сообщила Тоом.

Поскольку Партия реформ объявила во вторник, что предложит начать коалиционные переговоры партии Eesti 200 и Социал-демократической партии, Яна Тоом останется депутатом Европарламента в Брюсселе. Ее заместителем в Рийгикогу является Алексей Евграфов.