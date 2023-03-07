Международная федерация гимнастики опубликовала на своем сайте решение дисциплинарной комиссии Независимого фонда гимнастической этики, согласно которому главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отстранена на два года.
За оскорбления. Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года
Сообщается, что Винер пыталась надавить на функционеров и добиться снятия кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике в 2021 году. Из-за ее высказываний было начато разбирательство.
«Разбирательство связано с предполагаемым давлением с требованием снятия кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике в 2021 году, публичными заявлениями в СМИ после поражения российской команды на Олимпиаде в Токио, которые признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG, а также отказом ответчиков должным образом сотрудничать в расследовании», — говорится в сообщении.
В итоге в течение двух лет Ирине Винер запрещено участвовать или получать аккредитацию в каком-либо качестве, в том числе в качестве тренера или главы делегации, на международные соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики.
Причем срок отстранения вступит в силу через день после снятия международной федерацией санкций с российского спорта, которые были наложены из-за развязанной Россией войны в Украине. Если санкции будут сняты позже, чем пять лет после принятия решения, то срок отстранения будет сокращен.