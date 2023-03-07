За оскорбления. Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года

Сообщается, что Винер пыталась надавить на функционеров и добиться снятия кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике в 2021 году. Из-за ее высказываний было начато разбирательство.

«Разбирательство связано с предполагаемым давлением с требованием снятия кандидатуры Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет по художественной гимнастике в 2021 году, публичными заявлениями в СМИ после поражения российской команды на Олимпиаде в Токио, которые признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG, а также отказом ответчиков должным образом сотрудничать в расследовании», — говорится в сообщении.

В итоге в течение двух лет Ирине Винер запрещено участвовать или получать аккредитацию в каком-либо качестве, в том числе в качестве тренера или главы делегации, на международные соревнования под эгидой Международной федерации гимнастики.