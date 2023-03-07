Голос жителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу подобен гласу вопиющего в пустыне

По словам Петерсона, как будет выглядеть его возвращение в Эстонию, это отдельный вопрос. «Это будет уже следующий процесс. Я не противник государства и не враг, хотя мне ежедневно угрожают расправой. Еще вчера (в воскресенье – прим. М. М. ) мне звонили во время выборов и говорили: "Не возвращайся, мы тебя пристукнем", – рассказал он. – Эстония – это правовая страна, и здесь все-таки недопустимо разбрасываться словами о том, что, возможно, я государственный изменник».

Райк заявила, что сейчас не стала бы делать никаких выводов о том, что будет на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся через два с половиной года. «Посмотрим, что к тому времени сделают господа Петерсон и Стальнухин, но очень важно, чтобы не только в Нарве, но и во всем Ида-Вирумаа приняли Эстонское государство и его политику, – сказала она. – Это был очень серьезный тревожный звоночек, но я надеюсь, что все это не закончится тем, что мы попричитаем в пару ближайших дней – ох, как ужасно и некрасиво, почему же они так думают и почему же они такие, – но мы все-таки будем продвигаться вперед с помощью каких-то конкретных шагов, чтобы в будущем так не было».