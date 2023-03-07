Голос жителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу подобен гласу вопиющего в пустыне

Ойдсалу: хорошо, что это дело всплыло на поверхность
Редактор Postimees и эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу заявил, что общественность все еще нуждается в разъяснениях, как Айво Петерсон, который был кандидатом в депутаты эстонского парламента на выборах в Рийгикогу, оказался на Донбассе, оккупированной Россией территории Украины, и какую роль российские власти, в том числе и спецслужбы, сыграли в связи с этим в ходе предвыборной кампании.
«Государство могло бы начать с себя и подумать о том, не являются ли подобные ситуации, даже если они сегодня и не считаются таковыми, противозаконными, когда кто-то, так сказать, сотрудничает с агрессором – тем более во время избирательной кампании – и нужно ли что-то с этим делать», – сказал Ойдсалу.
По его словам, то, что при демократии представлены и такие настроения, само по себе неплохо. «Мы обязательно должны их видеть, потому что тогда мы сможем с ними справиться. Если мы будем отрицать и надеяться, что никто не будет говорить о своих отличающихся убеждениях, и что это действительно может повлиять на что-то в плане их лояльности, то это самообман», – сказал он.
Ойдсалу указал, что это своего рода вопрос к самоуправлениям Ида-Вирумаа, в том числе к городу Нарва. «Я не говорю, что все должны были на ура встретить прибытие в город танка, который привозили в Таллинн в течение недели выборов и вокруг чего разыгрались страсти, но мне кажется, что Нарвская горуправа и мэр должны были подумать, в свою очередь, каков их вклад в развитие смыслового пространства в Ида-Вирумаа. На данный момент мне кажется, что основное внимание уделяется сохранению смыслового пространства в таком скверном состоянии, как сегодня», – сказал он.
Ойдсалу добавил, что легко пенять на избирателя, сделавшего такой нелояльный выбор, но, с другой стороны, следует задаться вопросом, предприняли ли государство и местное самоуправление заслуживающие доверия усилия, чтобы изменить ситуацию. «Так что в целом хорошо, что это дело стало достаточно хорошо видно, чтобы этим можно было заниматься», – отметил он.