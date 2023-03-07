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Голос жителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу подобен гласу вопиющего в пустыне

Маргус Мартин
, журналист
Голос жителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу подобен гласу вопиющего в пустыне
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Митинг движения Koos на площади Вабадузе.
Митинг движения Koos на площади Вабадузе. Фото: Raul Mee
  • Яна Тоом: сначала экономические вопросы региона, потом культурная интеграция
  • Перед выборами главный вопрос Ида-Вирумаа заключался в том, выйдут ли иноязычные избиратели, или нет
  • Айво Петерсон: Выборы в Рийгикогу были для нас лишь промежуточным результатом

Настоящей лакмусовой бумажкой выборов стал Ида-Вируский уезд, получивший лишь трех представителей от всего шестимандатного округа. Хотя независимый кандидат Михаил Стальнухин и баллотировавшийся в рядах Объединенной левой партии Эстонии Айво Петерсон набрали треть всех голосов, воля народа не смогла быть претворена в жизнь, поскольку оба не смогли преодолеть проходной барьер.

Больше всего проиграла Центристская партия, из членов которой единственной, кто сумел добраться до места в парламенте, стала Яна Тоом. Последняя вчера сообщила Postimees, что если партия останется в оппозиции, она продолжит работу в Европарламенте в Брюсселе. В этом случае бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов войдет в состав Рийгикогу вместо Тоом.

По словам Тоом, появление Стальнухина и Петерсона повлияло на результаты выборов Центристской партии в Ида-Вирумаа, но не в полной мере. «Выражается протест, и фактически было две альтернативы – либо человек голосует против кого-то, либо не голосует вообще», – сказала она. Политик отметила, что в случае последнего варианта процент участия жителей Ида-Вирумаа в выборах в Рийгикогу составил бы около 30 процентов.

Центристская партия хочет восстановить доверие

По словам Тоом, какие выводы сделает Центристская партия из выборов в Рийгикогу в Ида-Вирумаа, станет известно после того, как в партии проанализируют ситуацию. В данный момент она не захотела поделиться своим личным мнением. В то же время Тоом подтвердила, что, хотя это и трудная задача, Центристская партия должна вернуть доверие жителей Ида-Вирумаа. «Центристская партия, неважно, на какой позиции, будь то в коалиции или в оппозиции, но, если нас не слышат, то, извините, но мы ведь единственная партия, которая еще действительно понимает внутренний мир русского избирателя. Если нас не послушают, все равно все будет очень плохо», – сказала она.

Тоом отметила, что не только Центристская партия, но и все другие политические партии, питающие надежду на успех в Ида-Вирумаа в будущем, должны активно заниматься регионом. При этом эта деятельность не обязательно должна носить покровительственный характер, добавил он.

По словам Тоом, чтобы добиться успеха в Ида-Вирумаа, необходимо осуществить сначала экономическую, и только потом культурную интеграцию. «У нас все наоборот – выучите язык. Короче, сначала вы заслужите, а там посмотрим, – сказала она. – Но смотрите, здесь 38 процентов семей живут на грани бедности, а в Харьюмаа – 14 . То есть все это оказывает влияние. Так что это [результаты выборов] – чистый протест, и я не согласна с теми, кто говорит, что здесь [Ида-Вирумаа] живут какие-то путинисты. Это не так, но они могут стать таковыми, если мы продолжим в том же духе. Если сейчас соберется коалиция и отнимет право голоса [у избирателей-неграждан перед выборами в органы местного самоуправления], я думаю, это будет фатальной ошибкой».

Эрик Гамзеев, главный редактор ежедневной газеты Ида-Вирумаа Põhjarannik, назвал предыдущий плохой результат Центристской партии достаточно ожидаемым. В качестве одной из причин он назвал отсутствие очень сильного лидера. «Яну Тоом тоже направили баллотироваться ​​сюда, чтобы спасти ситуацию в последний момент, – сказал он. – Хотя, конечно, определенное количество избирателей, из тех, кто разделял ценности Стальнухина в вопросе о переходе на эстоноязычное образование и в связи с переносом советских памятников, сплотились вокруг именно него».

По словам Гамзеева, единственный вопрос, который у него возник перед парламентскими выборами, заключался в том, удастся ли этих людей привлечь к выборам, или протест будет выражен молчанием. «То, что Центристская партия частично потеряет голоса (в прошлый раз она набрала 50,7 процента в уезде Ида-Вирумаа, сейчас 25,8 процента), было очевидно из-за того, что там уже был Стальнухин, а потом и Петерсон пришел с подобными идеями», – сказал он.

В то же время, Гамзеев счел сигнал Петерсона – что мы должны дружить с Россией и хорошо с ней ладить – достаточно неопределенным. «Это красивые слова, и никто не против, но мы не всегда утруждаем себя осмыслением того, что стоит за этими разговорами. Как можно дружить с подобным государством-убийцей?» – сказал Гамзеев.

Опытный журналист не был склонен считать, что нынешний успех Петерсона (и Объединенной левой партии Эстонии) представляет собой какую-либо угрозу, а скорее является сигналом всем остальным политическим партиям: в Ида-Вирумаа следует действовать все время, а не пытаться мобилизоваться только для выборов.

Айво Петерсон, баллотировавшийся в парламент по списку Объединенной левой партии Эстонии, обещает продолжить работу по созданию новой политической партии.
Айво Петерсон, баллотировавшийся в парламент по списку Объединенной левой партии Эстонии, обещает продолжить работу по созданию новой политической партии. Фото: Кадр из видео Петерсона

Петерсон: Эстонское государство должно дожить до муниципальных выборов

Айво Петерсон, которого задержали для проведения дополнительных действий на пограничном переходе в Нарве, когда он вчера возвращался на родину, сказал Postimees, что он не разочарован результатами выборов. «Жизнь из-за этого не кончится! Жизнь и развитие будут продолжаться. Выборы в Рийгикогу были для нас лишь промежуточным этапом, потому что цель – подготовить нашу партию и идти на следующие выборы уже полным списком», – сказал Петерсон. Он добавил, что на этот раз список был «списком, составленным в последнюю минуту», причем с кандидатов собирались деньги, по десять евро, чтобы они вообще смогли составить свой список.

Петерсон добавил, что движение Кооs, которое в будущем должно стать новой партией, не определяет себя как национальную партию. «Мы не партия русских, а партия Ида-Вирумаа. Цель состоит в том, чтобы предложить наше собственное понимание политики и экономического мышления. Потенциал нашей политической партии в эстонском обществе есть, – сказал он. – Мы хотим показать, что в будущем мы тоже станем рукопожатной партией. Почему нет? Разве с нами что-то не так? Мы такие же люди, со своими заботами и радостями».

Какими будут дальнейшие действия Петерсона и его единомышленников в связи с местными выборами? Гамзеев предположил, что, в первую очередь, это будет зависеть от того, смогут ли они построить свою организацию. «Одно дело, провести такую кампанию за одного человека, в то время как совсем другая ситуация - в муниципальной политике в отношении выборов, потому что в этом случае кандидатов больше, там баллотируется намного больше местных жителей, и людям известно, кто способен справиться с управлением городом», – сказал он. По словам Гамзеева, вопрос в том, будет ли отнято право голоса у граждан иностранных государств, или нет.

«Прежде всего, Эстонское государство должно прожить достаточно долго для того, чтобы состоялись местные выборы. Если мы не откажемся от этой военной риторики, все усложнится, – сказал Петерсон. – Второй вопрос – экономика – если экономика не заработает, дела пойдут очень скверно, и тогда будет еще труднее направлять тех людей, которые, возможно, хотели бы уже сегодня выйти на улицы и, может быть, еще и стремились бы сделать что-нибудь не особенно хорошее для Эстонского государства, против законотворчества в нем, или его учреждений».

По словам Петерсона, как будет выглядеть его возвращение в Эстонию, это отдельный вопрос. «Это будет уже следующий процесс. Я не противник государства и не враг, хотя мне ежедневно угрожают расправой. Еще вчера (в воскресеньеприм. М. М.) мне звонили во время выборов и говорили: "Не возвращайся, мы тебя пристукнем", – рассказал он. – Эстония – это правовая страна, и здесь все-таки недопустимо разбрасываться словами о том, что, возможно, я государственный изменник».

Мэр Нарвы Катри Райк (Социал-Демократическая партия), назвавшая голоса, отданные за Стальнухина и Петерсона на выборах в Рийгикогу, очевидными голосами протеста, добавила, что отдельный вопрос заключается в том, что будет, например, со знанием эстонского языка депутатами горсобрания в случае муниципальных выборов. «Это правда, оба знают эстонский язык, но сейчас важно, какую политику будет проводить формирующаяся коалиция», – сказала она.

Катри Райк, мэр Нарвы.
Катри Райк, мэр Нарвы. Фото: Мадис Вельтман

Райк заявила, что сейчас не стала бы делать никаких выводов о том, что будет на выборах в органы местного самоуправления, которые состоятся через два с половиной года. «Посмотрим, что к тому времени сделают господа Петерсон и Стальнухин, но очень важно, чтобы не только в Нарве, но и во всем Ида-Вирумаа приняли Эстонское государство и его политику, – сказала она. – Это был очень серьезный тревожный звоночек, но я надеюсь, что все это не закончится тем, что мы попричитаем в пару ближайших дней – ох, как ужасно и некрасиво, почему же они так думают и почему же они такие, – но мы все-таки будем продвигаться вперед с помощью каких-то конкретных шагов, чтобы в будущем так не было».

Михаил Стальнухин вчера оставался недоступным для Postimees, чтобы получить от него комментарии.

Как вышло, что «ушли» три мандата Ида-Вирумаа?

Результаты выборов определяются в три этапа:

  1. Сначала в округе распределяются личные мандаты. Для каждого избирательного округа рассчитывается простая квота, которая получается путем деления числа действительных голосов, поданных в избирательном округе, на количество мандатов в этом округе. Избранным считается кандидат, количество голосов которого превышает или равно простой квоте. По избирательному округу Ида-Вирумаа никто не оказался избран по личному мандату.
  2. Затем в окружных списках партий, кандидаты которых набрали не менее пяти процентов голосов в общереспубликанском масштабе, кандидаты ранжируются по количеству голосов, отданных за каждого из них. Суммируются голоса кандидатов по окружному списку той же партии. Политическая партия получает столько мандатов, во сколько раз количество голосов, полученных ею в данном избирательном округе, превышает простую квоту. Количество мандатов для партии увеличивается до одного, при остатке голосов не менее 75 процентов от простой квоты. Политическая партия также получает мандат, если количество голосов составляет не менее 75 процентов от простой квоты. Кандидаты из верхней части списка, которые получили не менее 10 процентов простой квоты, считаются избранными. С окружным мандатом от округа Ида-Вирумаа избраны два кандидата.
  3. Затем нераспределенные по простой квоте мандаты в округах (а в Ида-Вирумаа их оказалось четыре) распределяются в качестве компенсационных мандатов между политическими партиями, кандидаты которых набрали не менее пяти процентов голосов по всей стране. Компенсационные мандаты распределяются с использованием модифицированного метода делителей д'Ондта с последовательностями делителей 1; 20,9; 30,9; 40,9 и т. д. Сравнительные данные рассчитываются для политических партий по результатам общегосударственного голосования. При этом при подсчете сравнительных чисел каждой партии пропускается столько первых элементов последовательности, где сколько мандатов получила партия в округах.

Таким образом четыре мандата были распределены как компенсационные. При этом был избран один кандидат от Ида-Вирумаа, а три мандата, что называется, «ушли».

Источник: Республиканская избирательная комиссия.

Ойдсалу: хорошо, что это дело всплыло на поверхность

Редактор Postimees и эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу заявил, что общественность все еще нуждается в разъяснениях, как Айво Петерсон, который был кандидатом в депутаты эстонского парламента на выборах в Рийгикогу, оказался на Донбассе, оккупированной Россией территории Украины, и какую роль российские власти, в том числе и спецслужбы, сыграли в связи с этим в ходе предвыборной кампании.

«Государство могло бы начать с себя и подумать о том, не являются ли подобные ситуации, даже если они сегодня и не считаются таковыми, противозаконными, когда кто-то, так сказать, сотрудничает с агрессором – тем более во время избирательной кампании – и нужно ли что-то с этим делать», – сказал Ойдсалу.

По его словам, то, что при демократии представлены и такие настроения, само по себе неплохо. «Мы обязательно должны их видеть, потому что тогда мы сможем с ними справиться. Если мы будем отрицать и надеяться, что никто не будет говорить о своих отличающихся убеждениях, и что это действительно может повлиять на что-то в плане их лояльности, то это самообман», – сказал он.

Ойдсалу указал, что это своего рода вопрос к самоуправлениям Ида-Вирумаа, в том числе к городу Нарва. «Я не говорю, что все должны были на ура встретить прибытие в город танка, который привозили в Таллинн в течение недели выборов и вокруг чего разыгрались страсти, но мне кажется, что Нарвская горуправа и мэр должны были подумать, в свою очередь, каков их вклад в развитие смыслового пространства в Ида-Вирумаа. На данный момент мне кажется, что основное внимание уделяется сохранению смыслового пространства в таком скверном состоянии, как сегодня», – сказал он.

Ойдсалу добавил, что легко пенять на избирателя, сделавшего такой нелояльный выбор, но, с другой стороны, следует задаться вопросом, предприняли ли государство и местное самоуправление заслуживающие доверия усилия, чтобы изменить ситуацию. «Так что в целом хорошо, что это дело стало достаточно хорошо видно, чтобы этим можно было заниматься», – отметил он.

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