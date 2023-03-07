Еще один депутат предпочел Европарламент: Рихо Террас отказался от кресла в Рийгикогу

Депутат Европарламента от партии «Отечество» Рихо Террас сообщил в интервью BNS, что, исходя из текущих результатов голосования, он принял решение продолжить работу в Европарламенте. «Там можно добиться большего, чем в качестве оппозиционного члена Рийгикогу», - пояснил Террас.

Заместителем Рихо Терраса в Рийгикогу станет председатель совета уполномоченных партии «Отечество» Март Маастик, подтвердивший, что он пойдет в Рийгикогу. «Для меня важно, чтобы Эстония оставалась независимой страной, чтобы сохранялись язык и культура, и я готов продолжать усердно работать для этого в Рийгикогу», - сказал Маастик.