Еще один депутат предпочел Европарламент: Рихо Террас отказался от кресла в Рийгикогу

Депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас, избранный в Рийгикогу, не пойдет на работу в эстонский парламент и продолжит работу в Европейском парламенте.
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Депутат Европарламента от партии «Отечество» Рихо Террас сообщил в интервью BNS, что, исходя из текущих результатов голосования, он принял решение продолжить работу в Европарламенте. «Там можно добиться большего, чем в качестве оппозиционного члена Рийгикогу», - пояснил Террас.
Заместителем Рихо Терраса в Рийгикогу станет председатель совета уполномоченных партии «Отечество» Март Маастик, подтвердивший, что он пойдет в Рийгикогу. «Для меня важно, чтобы Эстония оставалась независимой страной, чтобы сохранялись язык и культура, и я готов продолжать усердно работать для этого в Рийгикогу», - сказал Маастик.
Рихо Террас набрал 1724 голоса в избирательном округе Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита в Таллинне, а Март Маастик набрал 855 голосов в избирательных округах Хийу-Ляэне и Сааремаа.