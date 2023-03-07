Война в Украине негативно повлияла на свободу слова в Европе

Грубая пропаганда захватила инфопространство РФ

За время войны против Украины в самой России продолжилась «жестокая расправа с независимой журналистикой», отмечается в отчете. Любое отступление или критика официальной позиции российских властей по поводу вторжения в Украину «было криминализировано». «Грубая и дегуманизирующая пропаганда, разжигание войны, подстрекательство к ненависти и дезинформация захватили контролируемое государством информационное пространство России», - констатируется в документе.

Подобным образом российские власти действуют и на оккупированных украинских территориях, «где создаются промосковские СМИ и даже ячейки Российского союза журналистов, украинские средства массовой информации вытесняются, а все журналисты вынуждены подчиняться информационному диктату Кремля». По мнению авторов отчета, за время войны против Украины российские власти ввели в действие «такие драконовские и невыносимые правила цензуры», которых Европа не видела со времен завершения «холодной войны».

Независимые журналисты уехали из России и Беларуси

Следствием такой политики стало то, что существовавшие в РФ немногочисленные независимые медиа «были запрещены, закрылись или выехали за пределы страны». Общее количество работников российских СМИ, покинувших РФ в 2022 году, составляет более 500 человек, отмечается в отчете со ссылкой на российское независимое агентство по расследованиям «Проект медиа». В то же время, вопрос получения убежища стал для российских журналистов «вызовом», и они сталкиваются за границей «с административными препятствиями и недоверием».