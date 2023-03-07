С начала полномасштабного вторжения России в Украину во время выполнения профессиональных обязанностей было убито по меньшей мере 12 журналистов и сотрудников СМИ, еще 21 журналист был ранен.
Война в Украине негативно повлияла на свободу слова в Европе
Об этом сообщается в ежегодном отчете партнерских организаций Совета Европы (СЕ), объединенных в «Платформу содействия защите журналистики и безопасности журналистов». Отчет был обнародован во вторник, 7 марта, передает DW.
В отчете за 2022 год под названием «Война в Европе и борьба за право сообщать» отмечается, что полномасштабное российское вторжение обострило общие тенденции ухудшения состояния свободы прессы во всей Европе.
Журналистам в Украине приходится работать под обстрелами
Для освещения хода войны украинские власти выдали аккредитацию 11 тысячам журналистов. Представителям СМИ приходится работать в чрезвычайно сложных условиях «из-за хаотичных обстрелов, целенаправленных ударов по коммуникационной инфраструктуре, частых и длительных отключений электроэнергии, а также из-за попыток нападения и захвата журналистов на оккупированных Россией территориях».
В связи с этим редакции СМИ, чьи журналисты освещают войну в Украине, начали применять жесткие протоколы безопасности. В отчете указывается, что поскольку украинские власти ввели военное положение и строго следят за соблюдением военной тайны, «на передовую было допущено немного корреспондентов». И все они «должны были сохранять особую бдительность из-за активной враждебности российских войск по отношению к журналистам».
В отчете отмечается, что международные организации, которые заботятся о безопасности журналистов и свободе прессы, предоставляли украинским и иностранным репортерам все возможные виды помощи, «доставляя даже генераторы, чтобы помочь редакциям, сталкивающимся с отключением электроэнергии в результате ракетных ударов». Кроме того, правозащитники занимались документированием фактов нападений на представителей СМИ, расследованием убийств журналистов и подачей жалоб на нарушение гуманитарного права в Международный уголовный суд в Гааге.
Грубая пропаганда захватила инфопространство РФ
За время войны против Украины в самой России продолжилась «жестокая расправа с независимой журналистикой», отмечается в отчете. Любое отступление или критика официальной позиции российских властей по поводу вторжения в Украину «было криминализировано». «Грубая и дегуманизирующая пропаганда, разжигание войны, подстрекательство к ненависти и дезинформация захватили контролируемое государством информационное пространство России», - констатируется в документе.
Подобным образом российские власти действуют и на оккупированных украинских территориях, «где создаются промосковские СМИ и даже ячейки Российского союза журналистов, украинские средства массовой информации вытесняются, а все журналисты вынуждены подчиняться информационному диктату Кремля». По мнению авторов отчета, за время войны против Украины российские власти ввели в действие «такие драконовские и невыносимые правила цензуры», которых Европа не видела со времен завершения «холодной войны».
Независимые журналисты уехали из России и Беларуси
Следствием такой политики стало то, что существовавшие в РФ немногочисленные независимые медиа «были запрещены, закрылись или выехали за пределы страны». Общее количество работников российских СМИ, покинувших РФ в 2022 году, составляет более 500 человек, отмечается в отчете со ссылкой на российское независимое агентство по расследованиям «Проект медиа». В то же время, вопрос получения убежища стал для российских журналистов «вызовом», и они сталкиваются за границей «с административными препятствиями и недоверием».
Не лучше ситуация со свободой слова и в Беларуси, где спустя два года после массовых митингов против фальсификаций президентских выборов «белорусские власти продолжали репрессии против гражданского общества и прессы, усилившиеся после вторжения России в Украину». Эти действия, направленные на устрашение независимых СМИ, также заставили многих журналистов уехать за пределы Беларуси.
Журналистов бросают в тюрьмы
Безосновательные задержания и аресты журналистов в 2022 году стали для Европы привычным явлением, говорится в отчете. По состоянию на 31 декабря 2022 года, в тюремном заключении находились 127 журналистов. Наибольшее количество работников СМИ, оказавшихся за решеткой, в Турции - 52 человека, Беларуси - 32, в России - 22, на оккупированных Россией украинских территориях - 14, четыре в Азербайджане, по одному в Великобритании, Грузии и Польше. По сравнению с 2021 годом, количество заключенных журналистов в Европе увеличилось на 60 процентов, отмечается в отчете.
В течение 2022 года «Платформа содействия защите журналистики и безопасности журналистов» опубликовала 289 оповещений по поводу серьезных угроз или нападок на свободу СМИ в 37 странах Европы. В них шла речь об убийствах журналистов, задержаниях, арестах, нападениях, судебных преследованиях и клеветнических кампаниях против них. Некоторые из этих оповещений касались России, поскольку партнерские организации СЕ решили продолжать мониторинг состояния свободы и атак на журналистов в РФ и после ее исключения из состава Совета Европы.