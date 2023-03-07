Лидер партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар в разговоре с Postimees заявил, что переговоры только начинаются, и в ходе них будет раскрыта политика нового правительства.
«Ээсти 200» – «пудель» Партии реформ? Хуссар: «Ээсти 200» – либеральная и инновационная партия
- Вы были удивлены, что Партия реформ решила пойти на такой вариант? Или вы уже вчера были уверены, что будете в правительстве?
- Избиратели дали сильный мандат либеральным силам, поэтому предложение не стало для нас большой неожиданностью. Но я считаю, что тот факт, что Партия реформ решила пригласить «Ээсти 200» и социал-демократов, определенно свидетельствует, что мы увидим либеральную и инновационную политику в следующем возможном правительстве. Подчеркиваю - мы пока только идем на переговоры.
- Давайте вернемся немного в прошлое: перед выборами фурор произвела фраза, что Партия реформ сможет реализовать свою программу благодаря вам. Как вы объясните это? «Ээсти 200» - пудель в руках Партии реформ, или все не так уж и плохо?
- Все предыдущие правительства говорили, что в Эстонии ничего нельзя сделать. Мы пришли и сказали, что с нами все возможно. Также мы предпримем важные шаги, в которых нуждается Эстония. Мы должны продвигать зеленую реформу, придать новый импульс цифровой революции. Мы получили на это мандат.
- Идеологически «Ээсти 200» - это партия, которая могла бы предложить альтернативу избирателям Партии реформ. Не было бы стратегически лучше остаться в оппозиции?
- «Ээсти 200» - это инновационная, проэстонская и либеральная политическая партия, и если избиратели дали нам четкий и сильный мандат, то «Ээсти 200» должна это серьезно рассматривать. По этой же причине мы приняли приглашение прийти на коалиционные переговоры. Подчеркну, что мы получили приглашение - мы пока только собираемся на них идти.
- Готовы ли вы пойти на уступки социал-демократам, у которых другое видение налоговой политики?
- Прежде всего, мы исходим из того, что для будущего Эстонии необходимо принять много важных решений. О красных линиях или уступках не может быть и речи, пока мы не сядем за стол переговоров.
- Есть ли у «Ээсти 200» особые предпочтения в отношении министерских портфелей?
- Образование, зеленая реформа, цифровая революция и их реализация являются важными темами для «Ээсти 200». Эти важные решения должны быть приняты для Эстонии. Если мы договоримся о принципах, портфели, вероятно, будут обсуждаться в последней части переговоров.
- Вы согласитесь с вариантом, что Партия реформ получит большую часть портфелей, а вы поделите портфели с социал-демократами?
- Не будем торопиться раньше времени. Подчеркиваю, завтра мы собираемся на коалиционные переговоры.
- Мой вопрос заключается в том, может ли «Ээсти 200» провести здесь красную черту - действительно ли тема портфелей так важна?
Как я уже сказал, тема портфелей - вопрос поздней стадии переговоров.