«Ээсти 200» – «пудель» Партии реформ? Хуссар: «Ээсти 200» – либеральная и инновационная партия

- Вы были удивлены, что Партия реформ решила пойти на такой вариант? Или вы уже вчера были уверены, что будете в правительстве?

- Избиратели дали сильный мандат либеральным силам, поэтому предложение не стало для нас большой неожиданностью. Но я считаю, что тот факт, что Партия реформ решила пригласить «Ээсти 200» и социал-демократов, определенно свидетельствует, что мы увидим либеральную и инновационную политику в следующем возможном правительстве. Подчеркиваю - мы пока только идем на переговоры.

- Давайте вернемся немного в прошлое: перед выборами фурор произвела фраза, что Партия реформ сможет реализовать свою программу благодаря вам. Как вы объясните это? «Ээсти 200» - пудель в руках Партии реформ, или все не так уж и плохо?

- Все предыдущие правительства говорили, что в Эстонии ничего нельзя сделать. Мы пришли и сказали, что с нами все возможно. Также мы предпримем важные шаги, в которых нуждается Эстония. Мы должны продвигать зеленую реформу, придать новый импульс цифровой революции. Мы получили на это мандат.

- Идеологически «Ээсти 200» - это партия, которая могла бы предложить альтернативу избирателям Партии реформ. Не было бы стратегически лучше остаться в оппозиции?