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Хенн Пыллуаас: на наш взгляд, национальному государству пришел конец

Хенн Пыллуаас: на наш взгляд, национальному государству пришел конец
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Хенн Пыллуаас.
Хенн Пыллуаас. Фото: Pilt videost

Партия реформ на ролях победителя выборов в Рийгикогу, пригласила сегодня на коалиционные переговоры «Ээсти 200» и социал-демократов. Несмотря на второе место, EKRE, по-видимому, не надеется получить приглашение от Партии реформ. Postimees спросил Хенна Пыллуааса, вице-председателя EKRE и лидера ее фракции Рийгикогу, что он думает о формирующейся правительственной коалиции.

- Как вы думаете, что теперь будет происходить?

- Это будет первым полностью либеральным правительством Эстонии. Я думаю, что избиратели понятия не имеют о последствиях отсутствия сбалансированного консервативного направления в правительстве. Безусловно, скоро мы начнем наблюдать активную реализацию различных крайне либеральных тенденций, в том числе принятие закона о разжигании ненависти, что означает цензуру тех, кто не согласен с либеральной повесткой. А также экономический спад, обнищание людей и банкротства компаний будут продолжаться, потому что Партия реформ отказалась помогать и поддерживать нашу экономику, что снижает конкурентоспособность экономики и приводит к катастрофическим последствиям. Мы не приветствуем и не одобряем такую ​​власть, и, наверное, народ тоже поймет, какое будущее он выбрал для себя.

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