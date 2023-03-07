Хенн Пыллуаас: на наш взгляд, национальному государству пришел конец

- Это будет первым полностью либеральным правительством Эстонии. Я думаю, что избиратели понятия не имеют о последствиях отсутствия сбалансированного консервативного направления в правительстве. Безусловно, скоро мы начнем наблюдать активную реализацию различных крайне либеральных тенденций, в том числе принятие закона о разжигании ненависти, что означает цензуру тех, кто не согласен с либеральной повесткой. А также экономический спад, обнищание людей и банкротства компаний будут продолжаться, потому что Партия реформ отказалась помогать и поддерживать нашу экономику, что снижает конкурентоспособность экономики и приводит к катастрофическим последствиям. Мы не приветствуем и не одобряем такую ​​власть, и, наверное, народ тоже поймет, какое будущее он выбрал для себя.