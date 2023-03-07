Партия реформ на ролях победителя выборов в Рийгикогу, пригласила сегодня на коалиционные переговоры «Ээсти 200» и социал-демократов. Несмотря на второе место, EKRE, по-видимому, не надеется получить приглашение от Партии реформ. Postimees спросил Хенна Пыллуааса, вице-председателя EKRE и лидера ее фракции Рийгикогу, что он думает о формирующейся правительственной коалиции.
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Хенн Пыллуаас: на наш взгляд, национальному государству пришел конец
Хенн Пыллуаас: на наш взгляд, национальному государству пришел конец
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